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台東蘭嶼男出海船釣 意外釣中價值逾數十萬的紅珊瑚
台東蘭嶼謝姓男子今天上午前往海上船釣，意外釣上一株生長超過百年的完整天然紅珊瑚，讓他驚喜不已，還興奮表示，「像是中樂透」。台東縣政府農業處提醒，若釣客出海船釣不小心釣到，卻未放回海中，而是若故意帶回來蒐藏或轉賣就可能觸及相關罰則。
謝男今天上午出海船釣時，才下竿不到1個小時，意外釣上一株生長超過百年的完整天然紅珊瑚；看到竿頭下彎，以為釣到魚，卻不小心意外釣上非常珍貴的紅珊瑚，讓他又驚又喜。
「拉上來感覺很重，以為釣到大魚。」他說，收線時，竿子都彎下去，不時還卡住，想不到，釣上來的是比大魚更有價植的紅珊瑚，像中了樂透。
當地資深漁民說，這株紅珊瑚長約80公分，寬約40公分主幹直徑比成人大拇指還粗，且扇面完整，生長時間初估超過百年，整株價值超過50萬元、甚至百萬元。
台東縣府農業處長許家豪提醒，若釣客出海船釣不小心釣到，卻未放回海中，而是若故意帶回來，就可能觸及違反漁業法或動保法，並且有相關的罰則。
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