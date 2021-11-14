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早產兒基金會30周年 早產兒媽媽蘇巧慧飆淚訴真情

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
早產兒基金會今舉辦30週年感恩記者會。記者邱宜君／攝影
早產兒基金會今舉辦30週年感恩記者會。記者邱宜君／攝影

回憶起11年前二女兒早產的過程，問政風格強悍立委蘇巧慧，今在早產兒基金會30周年感恩記者會真情流露、哽咽落淚。蘇巧慧致詞時先深深一鞠躬說，對於早產兒來說，「救命恩人」這四個字是貨真價值，不僅是形容詞，女兒出生時只有一隻小老鼠這麼大，現在已經身高160公分，今早還跟為了洗碗分工媽媽討價還價。

蘇巧慧表示，永遠不會忘記懷孕27周晚上突然大出血，連夜被送進台大醫院，被判定有生產跡象。醫師給她72小時連續注射藥物安胎，蘇巧慧在這三天內心跳飆到130，還要維持仰躺著不能亂動下床，身體超難受，心情又很緊張，「 對於安胎產婦的心情支持真的很重要」。

熬過三天身心煎熬，蘇巧慧原以為覺得應該穩下來了，但經過評估，還是需要趕緊進產房。「進產房之前，我拉著醫師的手，流著眼淚跟他說，如果看小朋友會太辛苦，就讓他...」蘇巧慧哽咽地講不下去，擺擺手、停頓拭淚後又露出笑容，強調很幸運有這麼好的醫生，所以說再多政策都不如「告訴大家我的心情，還有我想和大家一起努力的心意。」

早產兒基金會董事長陳治平表示，國健署歷年統計提早於懷孕不滿37周即出生的早產兒，約占當年度出生人口的8.47%到10.53％，這代表每年有將近2萬個早產兒，必須提早面對艱難的成長歷程。設備再完善的保溫箱都比不上媽媽的子宮，因此基金會從1998年開始「安胎示範病房」，以推廣到11家醫院，多年經驗證實可以降低產婦憂鬱焦慮，提升生活品質。

陳治平表示，現在年輕人不想結婚懷孕，但站在醫學觀點，適齡適婚才有好的寶貝，才能讓台灣生氣蓬勃。衛生福利部次長李麗芬表示，政府希望透過連續性照護，陪伴父母照顧孩子，重難罕症的困難醫材取得制度已經建立，行政院明年度「少子女化對策經費」高達801億，創下歷史新高。

李麗芬表示，為減輕年輕父母扶養負擔，今年8月、明年8月的育兒津貼、托育補助會漸次增加，家長月繳費用則會漸次下降。今年起也開始「優化兒童照顧計畫」，優化兒童照顧，從周產期照護網絡、兒童緊急救護網，放寬產檢次數及補助項目。

李麗芬指出，針對低出生體重的孩子，可安排居家照護；只要父母同意，衛生局也可為三歲以下兒童安排指定專責兒科醫師，目前已有17個縣市在推動專責兒科醫師，比如桃園市就有一萬多個孩子有自己專責兒科醫師。

立委蘇巧慧回憶起二女兒早產的過程，忍不住落淚。記者邱宜君／攝影
立委蘇巧慧回憶起二女兒早產的過程，忍不住落淚。記者邱宜君／攝影

蘇巧慧 早產 醫師

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