屏東義大醫院動土 2025年中開始營運

一場全球Covid-19疫情，重創觀光產業，隨著全球疫苗施打率普及，疫後觀光也逐漸復甦，存活下來的觀光產業，將會有更多樣貌的營運方式。在海外生活近20年、對日本社會經濟文化都有深刻了解的部落客福澤喬就分析，健康主題、旅宿分眾、解構在地將會是疫後觀光產業關注的重點，消費者將更重視養生、自然。

2021-11-14 11:00