屏東義大醫院動土 2025年中開始營運

中央社 / 屏東縣14日電

義大醫療財團法人屏東義大醫院今天動土，第1階段總投資金額新台幣92.8億元，將有醫院、長照機構、產後護理之家等綜合性醫療園區，預計於2025年年中開始營運。

動土典禮邀請衛生福利部長陳時中、縣長潘孟安、屏東縣籍立委及屏東縣議長及議員等人參加，陳時中致詞時，感謝義大醫院帶給屏東縣民幸福快樂。

陳時中並說，原本潘孟安要請他擔任屏東縣衛生局長，但因離鄉背景，他就推薦了現衛福部政務次長薛瑞元，屏東義大醫院就是薛瑞元在屏縣衛生局長任內規劃。

義大醫療決策委員會主委杜元坤說明園區規畫，他表示，屏東義大醫院位於屏東縣竹田鄉（原麟洛運動公園），將規劃為健康產業園區，醫療園區總面積占10.66公頃，鄰近國道3號麟洛交流道及台1線等主要幹線。

杜元坤表示，屏東義大醫院第1階段總投資金額約92.8億元，包含區域醫院型教學醫院，有465個急性病床、200個特殊病床，住宿型長照機構264床，產後護理之家產婦58床、嬰兒66床，預計2025年年中開始營運。

杜元坤表示，第2階段開發期程將視整體市場狀況及投資環境再提出醫療照護興建計畫，目前將有3公頃規劃包含養生、智慧長照、預防醫學、娛樂、遊樂場、旅館、電影城及購物等。

杜元坤說，預計1、2階段總投資金額約200億元，醫療方面可帶來2000個就業機會，旅館、娛樂方面可帶來3000個就業機會。

屏東義大醫院院長顏政佑表示，屏東義大醫院設置以急重難症醫療、婦幼醫療及尖端醫療為發展重點，規劃5大中心，包括急救創傷中心、心臟血管中心、神經醫學中心、消化醫學中心、高齡醫學中心。

另外，顏政佑表示，屏東義大醫院並規劃精準醫療、細胞治療、高階影像設備與導入遠距醫療暨策略聯盟、智慧化就醫環境，打造為發展特色醫療的醫院。

潘孟安表示，健康產業園區共有23公頃，10公頃是醫療園區、3公頃是商業區，另有10公頃將規劃為保安林地、滯洪池和污水處理廠等，高雄榮總屏東醫院明年底完工將提供屏北地區教學醫院等級醫療服務，屏東義大醫院則提供屏南地區的服務。

屏東縣 義大 衛生局

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