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2022北市跨年首度開賣遊程 免排隊搖滾區VIP看101煙火

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
為歡迎全國旅客到台北玩，北市觀傳局首次與旅行社合作推出跨年專屬限量遊程，即日起開賣，只要購買遊程來台北住1晚，就可免排隊入席跨年晚會搖滾區。圖/北市觀傳局提供 
為歡迎全國旅客到台北玩，北市觀傳局首次與旅行社合作推出跨年專屬限量遊程，即日起開賣，只要購買遊程來台北住1晚，就可免排隊入席跨年晚會搖滾區。圖/北市觀傳局提供 

再過一個半月就要跨年，隨著疫情趨緩，每年吸引大批人潮跨年的「台北最High新年城」今年也推出專屬遊程，北市觀光傳播局今年與台北市旅行商業同業公會、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會合作，推出「台北最High新年城-2022跨年晚會」專屬遊程，除入住星級旅館，還可獲得晚會搖滾區入場證一張，除近距離接觸最愛偶像，更可以絕佳視野觀賞一年一度的101跨年煙火秀。

北市觀光傳播局主辦的「台北最High新年城-2022跨年晚會」，今年12月31日於北市民廣場登場。為歡迎全國旅客到台北玩，觀傳局首次與旅行社合作推出跨年專屬限量遊程，即日起開賣，只要購買遊程來台北住一晚，就可免排隊入席跨年晚會搖滾區。

被CNN評為全球十大的台北跨年晚會， 2022晚會主視覺以三角型「Play播放鍵」漂浮在台北和各建物上方，期待疫情緩解後，讓我們勇敢往前、按下繼續前行的播放鍵，一起迎向2022年。 

另外，今年跨年晚會主視覺邀請知名視覺設計師吳建龍操刀，以繽紛鮮明的三角形「Play播放鍵」漂浮在台北市著名建築物上空，前線的抗疫英雄，包含醫護、環保清消、警察消防以及外送人員等，引頸期盼等待按下繼續前行的播放鍵，與全民一起迎向2022年，期待在過去一年被迫暫停的日常、不得不停擺的計畫，都將重新啟動。

跨年晚會 北市

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