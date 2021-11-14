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整理包／為什麼新冠疫苗要打2劑？ 7大QA一次了解

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君楊德宜／台北即時報導
為什麼COVID-19疫苗要打兩劑。圖／取自「疾病管制署 - 1922防疫達人 」臉書粉專
為什麼COVID-19疫苗要打兩劑。圖／取自「疾病管制署 - 1922防疫達人 」臉書粉專

國內疫苗涵蓋率逐日提升，根據指揮中心最新數據顯示，國內第一劑涵蓋率76.06%，第二劑為41.3%。不少民眾疑惑，什麼是疫苗接種後立即性過敏反應？又為什麼新冠疫苗COVID-19疫苗）要打兩劑？疾病管制署整理相關QA，希望幫民眾解惑。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6479例確診，分別為1835例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

施打COVID-19疫苗後，仍需勤洗手、戴口罩、保持社交距離。

●什麼是疫苗接種後立即性過敏反應？

接種後立即性過敏反應是施打疫苗後數分鐘至數小時內，由免疫球蛋白E(IgE)造成的第一型過敏反應。

症狀包括臉部潮紅、全身紅疹、血管性水腫、聲音改變、咽喉腫脹、哮喘、心跳加快，甚至可能呼吸困難、血壓降低、休克及意識改變等。

●什麼是嚴重過敏反應(Anaphylaxis)？

立即性過敏反應中最嚴重者為嚴重過敏反應(Anaphylaxis)。為突然開始且症狀快速進展的全身性過敏反應，症狀包括呼吸困難、血壓降低、休克及意識改變等，可能導致休克及死亡。

●如果發生立即性嚴重過敏反應，應如何處理？

疫苗接種後發生嚴重過敏反應的機率極低，但為能即時處理接種後發生的嚴重過敏反應，接種後建議休息及觀察30分鐘。若有嚴重過敏反應的症狀，由醫療人員快速識別、評估生命徵象，並給予腎上腺素。

●接種第一劑疫苗出現嚴重過敏反應，還可以打第二劑嗎？

若接種第一劑COVID-19疫苗出現嚴重過敏反應，第二劑可經醫師評估後考慮接種不同製程的疫苗。

●接種COVID-19疫苗為什麼需要打兩劑？

接種第一劑疫苗後人體會啟動免疫反應，但這些反應可能無法持續太久，故有些種類疫苗需要在適當時機接種第二劑，讓人體再次啟動免疫反應，以加強與延長疫苗保護力。

●COVID-19疫苗兩劑須間隔多久？

需接種兩劑的COVID-19疫苗，兩劑接種間隔時間需依照臨床試驗資料及仿單建議為主，提早接種或延後接種都可能影響疫苗保護力。

●接種COVID-19疫苗後與其他非COVID-19疫苗要間隔多久？

目前尚無資料顯示與其他疫苗同時接種對免疫原性與安全性的影響。為避免一旦發生不良事件時無法釐清歸因，COVID-19疫苗與其他疫苗的接種間隔，建議間隔至少7天。

資料來源／疾病管制署 - 1922防疫達人

COVID-19疫苗兩劑須間隔多久。圖／取自「疾病管制署 - 1922防疫達人 」臉書粉專
COVID-19疫苗兩劑須間隔多久。圖／取自「疾病管制署 - 1922防疫達人 」臉書粉專
為什麼COVID-19疫苗要打兩劑。圖／取自「疾病管制署 - 1922防疫達人 」臉書粉專
為什麼COVID-19疫苗要打兩劑。圖／取自「疾病管制署 - 1922防疫達人 」臉書粉專
接種COVID-19疫苗和其他非COVID-19疫苗須間隔多久。圖／取自「疾病管制署 - 1922防疫達人 」臉書粉專
接種COVID-19疫苗和其他非COVID-19疫苗須間隔多久。圖／取自「疾病管制署 - 1922防疫達人 」臉書粉專
什麼是疫苗接種後立即性過敏反應。圖／取自「疾病管制署 - 1922防疫達人 」臉書粉專
什麼是疫苗接種後立即性過敏反應。圖／取自「疾病管制署 - 1922防疫達人 」臉書粉專
如果發生嚴重過敏反應該怎麼處理。圖／取自「疾病管制署 - 1922防疫達人 」臉書粉專
如果發生嚴重過敏反應該怎麼處理。圖／取自「疾病管制署 - 1922防疫達人 」臉書粉專
什麼是嚴重過敏反應。圖／取自「疾病管制署 - 1922防疫達人 」臉書粉專
什麼是嚴重過敏反應。圖／取自「疾病管制署 - 1922防疫達人 」臉書粉專
接種第一劑疫苗出現嚴重過敏反應，還可以打第二劑嗎。圖／取自「疾病管制署 - 1922防疫達人 」臉書粉專
接種第一劑疫苗出現嚴重過敏反應，還可以打第二劑嗎。圖／取自「疾病管制署 - 1922防疫達人 」臉書粉專
什麼是疫苗接種後立即性過敏反應。圖／取自「疾病管制署 - 1922防疫達人 」臉書粉專
什麼是疫苗接種後立即性過敏反應。圖／取自「疾病管制署 - 1922防疫達人 」臉書粉專

新冠疫苗 過敏反應 COVID-19

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