教你健康吃、輕盈活！20大網路超人氣營養師來了

教你吃得開心又能兼顧營養

現代人普遍工作壓力大、作息不正常，許多人希望保持纖瘦身材，只好仰賴刻意節食，或開始對食物斤斤計較，甚至放棄自己喜歡的食物一口都不吃，不過，壓抑太久反而更加容易暴飲暴食，不能享受美食也讓生活了無樂趣。

其實，不須過度苛求，你可以吃得更健康、更快樂，到底該怎麼做呢？不如聽專家說吧！今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找到網路上超人氣的營養師們，追蹤、關注他們提供的健康訊息，詢問專業的建議，每個人都能吃得健康、又達到減脂的效果唷！

image source：高敏敏 營養師



No.10 黃君聖（Sunny）

擁有健身教練證照及營養師執照的營養師Sunny在成功考取證照後，開始幫助家人減重成功，還讓阿嬤血糖得到控制。獲得信心的Sunny還出書《Sunny營養師的168斷食瘦身餐盤》，打造專屬瘦身餐盤，可以完整攝取六大類食物。

為了幫助更多人，營養師Sunny常在頻道分享有關健身、生活、營養、飲食的影片，還時常找家人共同入鏡，與家人互動的可愛模樣，也是營養師Sunny圈粉的原因之一。

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No.9 劉怡里

任職於臺安醫院的營養師劉怡里，因為家人踏上營養師之路，從小就明白營養的重要性的她，從業14年間，協助過許多人成功減重，不但是藝人的專任營養師，也常在電視節目分享各種營養資訊。

關於成功減重的祕訣，劉怡里認為要先設定目標，再改變飲食行為、培養運動習慣，自然而然就會瘦下來，而且不易復胖。

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No.8 黃乙心（Feibi）

長相甜美的營養師黃乙心時常自製圖文跟大家分享各種營養知識，飲食系列像是熱量、成分、食物比較等，醫療小常識系列像是胃食道逆流成因、皮膚粗糙怎麼辦等等。

黃乙心也常結合時事與粉絲互動，像是前陣子很紅的台劇《火神的眼淚》，就分享了各種醫療縮寫的圖文與大家互動。



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No.7 陳嫚羚（嫚嫚）

現代人有許多文明病，可能時常睡不好、常掉髮、長痘痘。你有上述這些困擾嗎？那你會需要營養師嫚嫚的建議～營養師嫚嫚就時常在社群上分享如何改善頭髮健康、睡不好該吃什麼、怎樣才能補鈣等科普小知識，相當地實用呢！

在Youtube頻道《營養嫚嫚說》中，教導大家正確且實用的營養資訊，像是換季時的皮膚搔癢該如何用飲食調整改善，或是曬太陽的重要性、如何正確喝水等，許多日常大眾都會遇到的狀況加以解析，不少網友紛紛稱讚「好詳細又實用」。



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No.6 蔡明劼

以內分泌、新陳代謝為專科的蔡明劼醫師，認為現代人會變胖，大多是內分泌搞的鬼，因此出了《搞懂內分泌，練出你的易瘦體質》一書，分享大家健康觀念，強調不節食、不斷醣也能健康瘦。

平時熱愛健身的蔡明劼醫師，也常在臉書上分享健身及日常飲食。還開辦了蔡醫師線上瘦身社團，不論是減肥觀念、運動健身、飲食調理等應有盡有，因減重而失衡的身體狀況也能為學員們解答，大夥們還不快上車嗎？

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No.5 品瑄

不同於其他營養師主要是教觀眾減脂、吃得健康，好味營養師品瑄更傾向於分享外食的選擇技巧，「值不值得吃」系列時常開箱各類食物，分析食物營養素是否足夠或添加物是否超標，「營養師出去吃系列」則是分享如何搭配更能補足營養。

除了Youtube頻道外，品瑄喜歡在臉書及Instagram上分享生活及貓咪的日常（有貓咪就給讚～）最近剛為人母的她更是瘋狂曬嬰啊！

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No.4 趙函穎

如果你是個超商外食族，那你對趙函穎營養師肯定很熟悉，沒錯，就是常常出現在超商裡的「營養師趙函穎推薦」，趙函穎也曾在自己的書《卡路里瘦身是場世紀大陷阱》中分享如何在超商挑著吃，吃出瘦。

超商的減肥好物像是無糖豆漿、糖心蛋等富含豐富蛋白質、想吃蔬果的話可以選擇生菜沙拉、香蕉、蘋果，對於澱粉的攝取可以選擇烤地瓜，不但膳食纖維、還能幫助排便，讓外食族們即便是吃超商的食物，也能健康吃、輕鬆減肥。

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No.3 Ricky

同是營養師及健身指導員的Ricky，最擅長的是運動營養及體態雕塑，平時除了會在社群上分享各類食物大評比，告訴你同類的食物哪種熱量、營養最高，怎麼吃最健康之外，還會教大家如何正確的運動，搭配飲食來達到減脂的效果。

在Youtube頻道「營養師Ricky's Time」中，營養師Ricky會教大家如何簡單方便的製作減糖料理，甚至還能不罪惡地吃鹽酥雞，簡直是減肥人的一大福音，不再只能吃水煮、啃沙拉了！還有「一日超商飲食搭配」，網友都覺得超實用～

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No.2 宋晏仁

有減重需求的朋友們，如果有聽過「211飲食法」，那你一定聽過宋晏仁醫師吧？過去是家醫科醫師的宋晏仁，也曾為肥胖所苦，體重的巔峰一度高達92公斤，也面臨許多健康問題。看到自己的病患在減重後，逐漸變健康，決心走上減重之路。

延伸自「哈佛健康餐盤」，開始研究營養醫學的宋晏仁醫師將其改良成適合國人、更易執行的211減重餐盤，成功減下近20公斤也沒再復胖，也將自身經驗集結出書《終生瘦用211全平衡瘦身法》，希望幫助更多為減重所苦的人們。也開設Youtube頻道「宋晏仁醫師 x Cofit 初日」，教導大家如何正確減重。

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No.1 高敏敏

說到營養師高敏敏，大家應該都不陌生，除了時常電視節目上分享營養觀念外，更常在社群上各種飲食熱量排行榜～目前經營兩個Youtube頻道「營養師敏敏大夫聊療天」邀請不同科別的醫師一同暢聊一般民眾常遇到的狀況，究竟該如何處理，為網友們一一解答，「營養師高敏敏」用短短一分鐘教導網友們營養知識，不少網友表示超實用。

年僅29歲的高敏敏同時也是個二寶辣媽，平時也會在臉書上分享育兒日常唷！由於女兒有便秘的困擾，特別製了繪本《小蜜瓜噗噗噗》，也希望幫助有同樣困擾的孩子們，藉由書上的遊戲互動引導，養成飲食好習慣，深受許多新手爸媽喜愛！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月9日至2021年11月8日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『網路超人氣營養師』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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