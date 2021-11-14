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把握好天氣 吳德榮：周四五鋒面及東北季風南下
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天西晴東偶雨，白天氣溫回升；北台灣舒適、中南部微熱，各地早晚涼。北部15至25度，中部15至29度；南部16至31度，東部17至28度。
吳德榮說，周二東半部有局部短暫雨，華南有鬆散的中層雲移入，北部雲量稍增；中南部晴時多雲。周三鋒面接近，北部、東半部轉有局部雨，中部山區亦有局部短暫雨的機率。
吳德榮表示，周四、周五鋒面及東北季風南下，冷空氣不強，北台灣稍轉涼；周四北、東有雨，周五北部漸好轉，東半部仍有局部短暫雨。周六東北季風減弱，氣溫回升，西晴東偶雨。
他說，下周日、下周一另一波鋒面及東北季風南下，強度較前波強，天氣轉冷、但仍未達大陸冷氣團標準；不過，為期末模擬，模式調整中。
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