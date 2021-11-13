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台鐵自強號疑軌道濕滑「空轉」卡牡丹坡 影響8列次596旅客

台鐵439次自強號爬坡力不足卡牡丹坡 疑因軌道濕滑空轉

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
台鐵439號次自強號爬坡力不足卡在牡丹坡，疑因軌道濕滑空轉，為示意圖，非現場列車。圖／報系資料照
台鐵439號次自強號爬坡力不足卡在牡丹坡，疑因軌道濕滑空轉，為示意圖，非現場列車。圖／報系資料照

台鐵一輛台東開往樹林的439自強號，今晚疑似發生故障，先在花蓮誤點，開到新北雙溪到三貂嶺間，因下雨軌面濕滑，導致機車動輪空轉，爬坡力不足，卡在牡丹坡上，請求救援。台鐵局表示，已協助推至猴硐車站，列車晚84分鐘。台鐵局表示，影響8列次、196分鐘、旅客約596人。

台鐵局說明，今晚439次E1029號推拉式機車，先於花蓮站因車上ATP異常，重開無效，晚16分開車，至北埔站重開正常。但晚間9點45分於雙溪─三貂嶺間，因下雨軌面濕滑，軌道磨擦力不足，導致機車動輪空轉，請求救援。目前已經加掛補機，協助推至猴硐車站，列車晚84分鐘，台鐵局表達歉意。

有網友反映，他搭乘的台鐵439車次，先在花蓮停了2次車，後來又卡在新北的牡丹坡上，車上廣播因為坡上不去，要請求機車支援。

台鐵 花蓮 新北

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