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承認高端疫苗國家從6國減為4國？ 外交部說明

高端族可混打國際疫苗 朱學恒：終究要打國際認可疫苗

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
高端疫苗。本報資料照片
高端疫苗。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心宣布，接種國產高端疫苗民眾若有緊急出國需求，可再混打國際認證疫苗，引發爭議。宅神朱學恆今在臉書揶揄，之前騙說全世界都認可超級高端的高端，等你打後才發現沒什麼全世界都認可美國攣生兄弟這回事。

朱學恒批評，結果其他打AZ的人遲遲不能混打，但打高端的人現在立刻可以混打其他疫苗，這樣聽起來打高端疫苗真的很高端、有優先權啊，是不是正副總統都可以這樣做了？「終究你是要打國際認可疫苗」。

新冠疫苗 高端疫苗 AZ疫苗 朱學恒

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