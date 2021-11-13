高端族可混打國際疫苗 朱學恒：終究要打國際認可疫苗
中央流行疫情指揮中心宣布，接種國產高端疫苗民眾若有緊急出國需求，可再混打國際認證疫苗，引發爭議。宅神朱學恆今在臉書揶揄，之前騙說全世界都認可超級高端的高端，等你打後才發現沒什麼全世界都認可美國攣生兄弟這回事。
朱學恒批評，結果其他打AZ的人遲遲不能混打，但打高端的人現在立刻可以混打其他疫苗，這樣聽起來打高端疫苗真的很高端、有優先權啊，是不是正副總統都可以這樣做了？「終究你是要打國際認可疫苗」。
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