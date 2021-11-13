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疫情衝擊診所收入 健保署急撥5.96億元助紓困

中央社 / 台北13日電
衛福部近日公布新版紓困辦法，確保診所1月到9月收入達108年同期8成，10月下旬已發5.96億元，共3753家醫事機構獲補助。聯合報資料照
衛福部近日公布新版紓困辦法，確保診所1月到9月收入達108年同期8成，10月下旬已發5.96億元，共3753家醫事機構獲補助。聯合報資料照

因應COVID-19疫情期間，診所就醫量大受衝擊。衛福部近日公布新版紓困辦法，確保診所1月到9月收入達108年同期8成，10月下旬已發5.96億元，共3753家醫事機構獲補助。

國內今年發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，根據衛生福利部中央健康保險署統計，今年1到6月就醫量約1.66億件，比去年同期1減少6.2%，比前年同期大減13.8%。

健保署進一步分析發現，就醫量以診所減少最多，今年1到6月就醫件數比前年同期大減1690萬件、降幅17.1%，以耳鼻喉科、小兒科降幅超過2成最多。

疫情帶來的衝擊也令診所叫苦連天，直呼快撐不下去，甚至得貸款支應診所支出。

衛福部近日公布新版補助紓困辦法，確保基層診所今年1月到9月的收入，可達108年同期的8成；醫院方面，已採預撥醫療費用機制，保障今年第2、3季收入達去年同期一般服務收入的9成。

健保署醫務管理組專門委員劉林義今天告訴中央社記者，這次的紓困預算已預撥約新台幣15億元，補助對象以診所為大宗，10月下旬以來已陸續撥發5.96億元，包括第1季補助款和第2季預撥款，共有3753家醫事機構獲補助。

健保署署長李伯璋指出，健保署明白醫療院所財務狀況吃緊，相關補助作業早已完備，只待預算通過、辦法公布後就立刻撥款，未來第3季款項申報完畢後，會儘速進行後續撥款。

中華民國基層醫療協會理事長、開業小兒科醫師林應然表示，去年的醫療院所紓困方案，據悉花費政府經費近4億元，今年因本土疫情影響更大，據悉總金額約20億元，但許多基層醫師認為「沒補到」。

林應然提到，基層醫師對於紓困較無感的原因，紓困是補足108年同期的8成差額，但今年因疫情民眾就醫減少，健保點值上升；此外，差額補貼也須扣除藥費、特材費用，幾乎只有針對診察費補貼。

林應然呼籲，政府應加強對受影響最大的科別紓困，紓困金發放也要及時，同時也要考慮就醫件數減少，而非僅就整體醫療費用考量，以免受到健保點值波動影響。

針對醫療院所紓困方案，新光醫院副院長洪子仁則提到，雙北地區的醫院配合醫療降載政策，將急性病床改設為專責病房，傾盡全力治療COVID-19確診病患，但相對營運壓力比其他區域醫院更大，建議依照各醫院收治COVID-19病患的比例來予以適當補貼。

健保 疫情 COVID-19

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