健康長壽論壇／顛覆觀念！肌少症攝取蛋白質這個量剛好

台灣人口高齡化速度於世界數一數二，預估2025年將進入超高齡社會，本報系今舉辦「次世代大未來論壇」，從長壽、健康兩方面探討，人可高齡化可能帶來的衝擊及應如何因應。專家表示，為遠離肌少症，已形成運動打底及營養介入的亞洲共識，為增加肌肉量攝取蛋白質不是越多越好，健康長者以每天每公斤體重不低於1.2克最佳。

聯合報社長游美月說，今論壇邀請各領域專家，包括教導民眾如何吃蛋白質增加肌肉量，另有關渡醫院長陳亮恭的重要研究，將在醫院實踐結合AI技術及社區參與，打造宜居、宜住的新環境，以及國立陽明交通大學、台北榮總從國際研究及臨床門診分享經驗，與從加強社會連結提高腦力、智力，降低失智症風險等議題，本報會持續關注及推廣健康議題，促進國人健康。

與會的台北榮總高齡醫學中心高齡醫學科主任彭莉甯說，人體若要健康，肌肉健康格外重要，主要建立在肌肉量、肌力及活動力，一旦肌肉量不足又合併肌力、活動力不足，就是肌少症。依統計，65歲以上長者約1成有肌少症，75歲以上即高達3成，影響因素有年齡、營養不良、活動量不足、肥胖等，進而出現走路沒力、容易跌倒、骨折及失能風險高，並容易導致死亡風險增加。

彭莉甯表示，人體肌肉量於30歲到達高峰，往後以每10年平均下降6%，但60歲後肌肉量流失速度，卻加速為每年平均下降1.4%至2.5%，因此70歲時約有近4成肌肉量流失，因此隨著年齡增長，逐漸感覺追公車、追捷運會追不上，這就是肌肉流失的結果。此外，不論男女握力在30歲後開始下降，而男性於50至60歲下降更快。

因此，要遠離肌少症、增加肌肉量，現已形成藉由運動打底及營養介入的亞洲共識。首運動方面應包括無氧運動，如利用舉啞鈴、水瓶或彈力帶等阻抗力運動，達到刺激肌肉幹細胞促進生長、對抗肌肉老化，還可以穩定血糖、血壓，提升免疫力。彭莉甯說。

此外，營養也不可或缺，其中以蛋白質最重要，其用途為增加肌肉量，如需攝取動物、植物蛋白質，但攝取蛋白質不是越多越好，而是要攝取適量蛋白質，也就是健康長者每天每公斤體重不低於1.2克，且蛋白質攝取量則不超過每天總熱量20％。

至於，長者如要測試肌肉健康可採用下列方式，首先可用雙手拇指對拇指、食指對食指圍成一個圈，測量小腿最粗的部位，如果留有空隙，代表肌肉流失量高，或是用皮尺測量高齡男性小腿圍小於34公分，女性小於33公分，就要特別小心。

活動力測量部分為坐在椅子上，起身坐下5次，不論男女如果時間大於12秒，或是走路速度每秒小於1公尺，即代表活動力差需要提高警覺。

彭莉甯參與研究發現，補充營養補充品也可增加肌肉量，如以白胺酸為基礎的營養補充品研究發現，白胺酸為負責肌肉生長的氨基酸，於人體試驗可看到增加肌肉量的情形。而長者也可透過奶、蛋、魚肉、豆類、優格、蘑菇等食物或營養補品補充維生素Ｄ，有助增加大腿肌肉量，降低跌倒風險。

彭莉甯指出，抗氧化物質對肌肉有好的影響，因年長者肌肉流失可能與體內發炎有關，如抗氧化物質－寡酚具抗氧化、抗發炎功效，可以阻止肌肉流失，增加肌肉生長及肌耐力，同時也可使肌肉脂肪降低。

與會的桂冠實業副總經理王振宇表示，民眾吃的營養多從食物或營養保健品獲得，而如何攝取好的脂肪、碳水化合物及蛋白質為全球食品趨勢，且隨著年齡增長，每個人攝取的營養素多有不同。因此，如何從餐食中獲得營養，讓民眾健康長壽十分關鍵。