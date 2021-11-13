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雪山下大雪讓山友驚呼連連 圈谷積雪逾10公分

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影／雪山下大雪讓山友驚呼連連 圈谷積雪逾10公分

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
這波東北季風為台灣高山帶來雪景，雪山今天清晨7點多再度飄雪， 讓目睹的山友歡喜驚呼「下大雪了」，雪山圈谷地區目前累積的雪量估計已有10公分深。圖／取自雪霸國家公園登山資訊分享站、山友提供
這波東北季風為台灣高山帶來雪景，雪山今天清晨7點多再度飄雪， 讓目睹的山友歡喜驚呼「下大雪了」，雪山圈谷地區目前累積的雪量估計已有10公分深。圖／取自雪霸國家公園登山資訊分享站、山友提供

這波東北季風為台灣高山帶來雪景，雪山今天清晨7點多再度飄雪， 讓目睹的山友歡喜驚呼「下大雪了」，雪山圈谷地區目前累積的雪量估計已有10公分深，雪霸國家公園管理處提醒山友過了圈谷之後就要穿上冰爪，以策安全，沒裝備的山友建議到圈谷看看雪就可以回程。

雪霸管理處表示，今天收到熱心山友及協作回報，這兩天山上仍偶有降雪，目前圈谷已累積有一些雪量，山友陳心荺並提供今天早上7點30左右拍的影片，積雪已達10公分以上，雪山步道9.8公里後已需要使用冰爪。

雪霸國家公園管理處也在臉書「雪霸國家公園登山資訊分享站」發布了影片、照片，與各地民眾、山友分享。

雪霸管理處副處長陳俊山表示，雪山位置比玉山更北，且溼氣較足，往往比其他山區更早出現雪景，雪管處會視雪況協助山友雪季登山裝備檢查、注意事項等工作。

這波東北季風為台灣高山帶來雪景，雪山今天清晨7點多再度飄雪， 讓目睹的山友歡喜驚呼「下大雪了」，雪山圈谷地區目前累積的雪量估計已有10公分深。圖／取自雪霸國家公園登山資訊分享站、山友提供
這波東北季風為台灣高山帶來雪景，雪山今天清晨7點多再度飄雪， 讓目睹的山友歡喜驚呼「下大雪了」，雪山圈谷地區目前累積的雪量估計已有10公分深。圖／取自雪霸國家公園登山資訊分享站、山友提供
這波東北季風為台灣高山帶來雪景，雪山今天清晨7點多再度飄雪， 讓目睹的山友歡喜驚呼「下大雪了」，雪山圈谷地區目前累積的雪量估計已有10公分深。圖／取自雪霸國家公園登山資訊分享站、山友提供
這波東北季風為台灣高山帶來雪景，雪山今天清晨7點多再度飄雪， 讓目睹的山友歡喜驚呼「下大雪了」，雪山圈谷地區目前累積的雪量估計已有10公分深。圖／取自雪霸國家公園登山資訊分享站、山友提供

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