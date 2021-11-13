影／雪山下大雪讓山友驚呼連連 圈谷積雪逾10公分

這波東北季風為台灣高山帶來雪景，雪山今天清晨7點多再度飄雪， 讓目睹的山友歡喜驚呼「下大雪了」，雪山圈谷地區目前累積的雪量估計已有10公分深，雪霸國家公園管理處提醒山友過了圈谷之後就要穿上冰爪，以策安全，沒裝備的山友建議到圈谷看看雪就可以回程。

雪霸管理處表示，今天收到熱心山友及協作回報，這兩天山上仍偶有降雪，目前圈谷已累積有一些雪量，山友陳心荺並提供今天早上7點30左右拍的影片，積雪已達10公分以上，雪山步道9.8公里後已需要使用冰爪。

雪霸國家公園管理處也在臉書「雪霸國家公園登山資訊分享站」發布了影片、照片，與各地民眾、山友分享。