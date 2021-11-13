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健康長壽論壇／台研究登國際期刊 關渡醫院創宜居社區

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
「次世代健康長壽大未來」論壇今盛大舉行。記者葉信菉／攝影
「次世代健康長壽大未來」論壇今盛大舉行。記者葉信菉／攝影

慢性病長輩除了醫療照護，透過生活環境調整，健康狀況也能同步提升。台北市關渡醫院日前推行「次世代健康長壽 宜居新關渡」計畫，針對本身有3種以上慢性病患者，整合醫療、生活品質改變，發現慢性病長者腦力、體力明顯提升，成為創新的健康模式，該計畫命名為「Tiger」研究論文近期更發表國際知名期刊《Lancet》。

台北榮民總醫院高齡醫學中心主辦，聯合報健康事業部合辦的「次世代健康長壽大未來」論壇今上午舉行，高齡醫學權威、關渡醫院院長陳亮恭受邀分享，如何運用AI科技，幫助長者安心走出社區，結合關渡在地藝術文化、地貌景致，讓青壯世代提早規畫適切的長壽生活。

陳亮恭表示，國人平均餘命逐年增加，每10年平均會多2、3歲，但不健康餘命也伴隨增加，從2018年的8.4歲，到2019年增加到8.5歲，未來一定會活得更久，但要活得健康，不失能、不失智、不需被人照顧的狀態。此外，全球每年票選宜居城市，除了自然環境、人文、空氣品質等，健康醫療也是重要因素。

陳亮恭指出，世界衛生組織（WHO）提到，要健康長壽做一件事不夠，要整合多元層次，包括身心運動、優質飲食、社會心理、健康生活、慢病管理等，並依照個人的功能狀況，導入適當的醫療或長照資源。他直言，資源應是以個人狀態、需求，去組裝不同服務，而不是用服務體系，去切割每個人的需求，應該打破現行服務提供者所劃定的界線。

陳亮恭表示，WHO更點出，一個社區級的醫院，就能做到健康長壽，包括提供醫療、長照、社區健康促進及改造。他說，若關渡醫院做得到，台灣任何社區都可以成功，因而展開計畫，並與法國、日本國際合作，盼「關渡」成為長壽代名詞。

過去芬蘭著名研究「Finger」，社區長輩每周運動5天、2至3天重訓，研究結果成效非常好，全球更掀起「Finger」網絡，台灣先前也曾做類似研究，收案1千多名、平均75歲的健康長輩，導入運動認知、營養衛教、人際關係連結等，發現結果相當好，體力、腦力明顯進步。雖然因訓練頻率前密集、後下降，6個月後運動效果遞減，但腦力仍遞增，表示訓練仍可改變長輩思考邏輯，以及處理問題的方法。

繼芬蘭「Finger」、新加坡「Singer」研究後，陳亮恭以台灣來命名「Tiger」研究，是延續先前研究的進階版，於門診中篩選有3種以上慢性病患者，且身心功能衰退者，結合少數人有研究的慢性病管理，結果比原本研究更好，尤其在實際生活中，許多人有慢性疾病，因此整合慢性病管理更是關鍵。該篇論文更刊登國際知名期刊《Lancet》，是多年來台灣本土設計、執行計畫，唯六刊登的輪文之一，整篇論文沒有一篇抽血報告，全是透過體力、腦力及生活品質改變等創新健康模式，這將影響未來世界發展。

陳亮恭更新創名詞「關渡學」（Gandaulogy），延續「Tiger」在台灣高齡整合研究中代表的五種精神，包括「強化Training」、「智慧Intelligence」、「連結Gathering」、「快樂Enjoyment」、「回春Rejuvenation」，並成立關渡學苑，提供民眾遊戲化訓練，相較一般社區據點更強度運動，12月預計招募第一批學員開課。

陳亮恭表示，關渡醫院除升級軟硬體成「智慧醫院」，推行整合門診，減少醫療費用支出及兼顧品質，減少失能機率，也融入病患體驗導向，讓「客戶回饋」減少醫療資源不當使用，除了高齡醫學，也整合神經內科等其他專科，並落實「Tiger」研究，疾病急性治療後，也創造適合運動的環境，真正打造宜居社區。

高齡醫學權威、關渡醫院院長陳亮恭分享，運用AI科技幫助長者安心走出社區。記者葉信菉／攝影
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關渡醫院院長陳亮恭、北榮高齡醫學中心高齡醫學科主任彭莉甯、桂冠實業副總王振宇進行座談。記者葉信菉／攝影
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民眾踴躍線上訂閱關渡醫院粉絲團。記者葉信菉／攝影
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陳亮恭 慢性病 患者

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