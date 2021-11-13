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國際心血管疾病高峰會議登場！5會場與28國際大師對談

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
2021國際心血管疾病高峰會議今天以線上與實體雙軌並行，同步在台中榮總5個會場登場。記者趙容萱／攝影
2021國際心血管疾病高峰會議今天以線上與實體雙軌並行，同步在台中榮總5個會場登場。記者趙容萱／攝影

2021國際心血管疾病高峰會議今天以線上與實體雙軌並行，同步在台中榮總5個會場登場。會議主席、台中榮總院長陳適安說，這場國際會議五大主題心臟血管支架置換術、心臟衰竭最新的治療、肥厚性心肌病變治療，外科手術最尖端技術發展，以及基礎醫學新血管研究進展。集結28名國際學者與140名國內各大醫院心臟專家學者透過線上演講等方式對談。

陳適安說明，這次的國際會議陣容強大，與會者還包括來自全國北中南各地心臟專家學者，涵括成年人心臟科、外科、小兒心臟科等專科醫師、專業技術人員，會議亮點除了演講，還有與大師對談、討論與辯論場次。

台中榮總心血管中心主任李文領說明，今天的國際會議由治療心房顫動權威心臟的陳適安任會議主席，台中榮總副院長、小兒心臟權威傅雲慶任會議副主布，偕同他共同籌畫，透過國內外專家學者與醫師、專業技術人員交流研討，汲取醫學新知，讓全國心臟疾病之苦的民眾，能有更好的醫療計畫與選擇，造福更多病患與家屬。

2021國際心血管疾病高峰會議今天以線上與實體雙軌並行，同步在台中榮總5個會場登場。圖／台中榮總提供
2021國際心血管疾病高峰會議今天以線上與實體雙軌並行，同步在台中榮總5個會場登場。圖／台中榮總提供

台中榮總 醫師 心血管疾病

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