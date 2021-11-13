國際心血管疾病高峰會議登場！5會場與28國際大師對談

現代人常有睡眠的困擾，特別許多人會有在上班上課時昏昏欲睡，躺上床反而怎麼樣也睡不著的毛病。日本職能治療師菅原洋平就指出，這些都是因為現代人養成了不好的習慣所導致，他在媒體「PRESIDENT Online」上撰文分析，有六種容易犯下，需要極力避免的睡眠習慣。

2021-11-13 07:57