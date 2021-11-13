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讓長輩安心養老 中市積極布建失智照護資源展現成果

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
台中市政府、服務單位、失智長輩及家屬今天共同點亮愛連網心燈，象徵失智照顧的路上，需要政府、服務單位及失智家庭攜手貢獻心力。圖／台中市衛生局提供
台中市政府、服務單位、失智長輩及家屬今天共同點亮愛連網心燈，象徵失智照顧的路上，需要政府、服務單位及失智家庭攜手貢獻心力。圖／台中市衛生局提供

失智海嘯來襲，為了讓失智長輩能留在家鄉安心養老，台中市積極布建失智照護服務資源，今天上午在台中慈濟醫院一樓大廳舉辦「110年失智共照中心暨失智服務據點聯合成果發表會」，以「台中憶智網，共照五相隨」為主題，讓更多民眾能認識失智症及瞭解臺中市失智照護資源。

活動由童心劇團演出舞台劇開場，帶出失智家庭的照顧議題，並由台中慈濟醫院失智服務據點團隊及阿公阿嬤秀出音樂技藝，並由台中市政府、服務單位、失智長輩及家屬共同點亮愛連網心燈，象徵失智照顧的路上，需要政府、服務單位及失智家庭攜手貢獻心力。

台中市衛生局長曾梓展表示，台中市至今已成立10家失智共同照護中心、36家失智社區服務據點，並設有失智團體家屋2家、日照服務單位89家、C據點長照站350家及家庭照顧者支持服務據點9家，逐步提升資源可近性。

為了防止失智長輩走失而找不到回家的路，由警察親自走入失智服務據點及C據點長照站，就近提供失智長輩指紋捺印服務；為了減輕照顧者的壓力負荷，台中市將彙整相關失智照護服務及社會福利資源，製作失智服務資源手冊，說明社會福利資源，方便照顧者快速找到合適資源。

曾梓展呼籲，失智症是一種疾病，並非正常的老化現象，如果發現家人出現疑似失智症狀，應儘快前往失智症整合門診服務醫院，接受進一步檢查和診斷，並於就醫完成後，至失智共照中心接受個案管理服務，讓失智者獲得最佳的照顧，也讓照護者獲得喘息。

另外，活動會場展出失智共照中心及失智服務據點創意課程海報，將持續展出至12月31日，歡迎大家認識失智症及瞭解台中市失智照護資源。相關資訊也可到台中市政府衛生局失智症防治及照護專區查詢，(https://www.health.taichung.gov.tw/1679207/Lpsimplelist)，或撥打長照服務專線1966。

台中市衛生局長曾梓展表示，失智是一種疾病，並非正常的老化現象，如果發現家人出現疑似失智症狀，應儘快前往失智症整合門診服務醫院，接受進一步檢查和診斷。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局長曾梓展表示，失智是一種疾病，並非正常的老化現象，如果發現家人出現疑似失智症狀，應儘快前往失智症整合門診服務醫院，接受進一步檢查和診斷。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局今天上午在台中慈濟醫院一樓大廳舉辦「110年失智共照中心暨失智服務據點聯合成果發表會」，以「台中憶智網，共照五相隨」為主題，讓更多民眾能認識失智症及瞭解臺中市失智照護資源。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局今天上午在台中慈濟醫院一樓大廳舉辦「110年失智共照中心暨失智服務據點聯合成果發表會」，以「台中憶智網，共照五相隨」為主題，讓更多民眾能認識失智症及瞭解臺中市失智照護資源。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局今天上午在台中慈濟醫院一樓大廳舉辦「110年失智共照中心暨失智服務據點聯合成果發表會」，以「台中憶智網，共照五相隨」為主題，讓更多民眾能認識失智症及瞭解臺中市失智照護資源。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局今天上午在台中慈濟醫院一樓大廳舉辦「110年失智共照中心暨失智服務據點聯合成果發表會」，以「台中憶智網，共照五相隨」為主題，讓更多民眾能認識失智症及瞭解臺中市失智照護資源。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局今天上午在台中慈濟醫院一樓大廳舉辦「110年失智共照中心暨失智服務據點聯合成果發表會」，以「台中憶智網，共照五相隨」為主題，讓更多民眾能認識失智症及瞭解臺中市失智照護資源。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局今天上午在台中慈濟醫院一樓大廳舉辦「110年失智共照中心暨失智服務據點聯合成果發表會」，以「台中憶智網，共照五相隨」為主題，讓更多民眾能認識失智症及瞭解臺中市失智照護資源。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局今天上午在台中慈濟醫院一樓大廳舉辦「110年失智共照中心暨失智服務據點聯合成果發表會」，以「台中憶智網，共照五相隨」為主題，讓更多民眾能認識失智症及瞭解臺中市失智照護資源。圖／台中市衛生局提供
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台中市衛生局今天上午在台中慈濟醫院一樓大廳舉辦「110年失智共照中心暨失智服務據點聯合成果發表會」，以「台中憶智網，共照五相隨」為主題，讓更多民眾能認識失智症及瞭解臺中市失智照護資源。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局今天上午在台中慈濟醫院一樓大廳舉辦「110年失智共照中心暨失智服務據點聯合成果發表會」，以「台中憶智網，共照五相隨」為主題，讓更多民眾能認識失智症及瞭解臺中市失智照護資源。圖／台中市衛生局提供

失智症 台中市 衛生局

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