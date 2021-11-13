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遭爆大減薪、績效「看院長心情發」 成大醫院出面駁

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
成大醫院遭爆在疫情期間大幅減薪，主治醫師1年至少減50萬元，甚至績效獎金要「看院長心情」發放。本報資料照片
成大醫院遭爆在疫情期間大幅減薪，主治醫師1年至少減50萬元，甚至績效獎金要「看院長心情」發放。本報資料照片

成大醫院日前爆出大二學生代刀替胸腔科手術病患縫合傷口，11日又遭爆院方在疫情期間，大幅減薪，主治醫師1年至少減50萬元，甚至績效獎金要「看院長心情」發放，導致有科別醫師爆發離職。院方今天中午出面說明，澄清爆料內容與事實不符，基本薪資都按政府規定、人員流動是常態，不過因紅利獎金的部分要醫院有盈餘才能結算，這段時間在配合政府防疫政策情況下，營運受衝擊是全台醫院共有的現象。

成大醫院副院長李經維指出，成大醫院是公立醫院，員工基本薪資都按照政府規定辦理，在每月1日發放，不會受其他因素干擾；疫情期間，非常多成本更動，包括船運改變、成本增加，尤其在配合政府減載的要求下，各醫院的營運都有受到衝擊，並花費許多人力、物力、空間做防疫接種、篩檢、保護院區安全，過去這段時間成醫業績下降約25％。

另方面，李經維說，紅利獎金是醫院有盈餘才能結算，健保局是每一季撥款，所以在整體營運下降之下，當然會受到衝擊，這是全國共有的現象，成大並沒有置身其外。

李經維表示，成大醫院是訓練中心，各方面人才需求會從成大優先招攬，醫生離開幅度每年2.2％以下，甚至去年整體醫師總數沒有減少，反而是增加，流動是常態性的。

「爆料內容和事實不符」，李經維說，人員有底薪及各種獎金，加起來才是每月薪資，公家體系對於預算都有精準控管，一毛不會減少，薪資沒有變動，「紅利是醫院有盈餘才會按情形分發，所以不是減薪」。

李經維表示，因為疫情期間大家都戴口罩，這段時間上呼吸道感染的相關門診患者明顯下降，例如耳鼻喉科、小兒科等與日常感染最相關的科別，業務量都有受到影響，但醫院整體營運都很正常，在疫情還沒落幕之前，重要的心力會放在健康防護上。

成大醫院 疫情 薪資

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