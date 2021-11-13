健康長壽論壇／「光吃藥就吃飽了」 高齡醫療照護正夯

台灣人口高齡化速度於世界數一數二，預估2025年將進入超高齡社會，聯合報系今舉辦「次世代大未來論壇」，從長壽、健康兩方面探討，人可高齡化可能帶來的衝擊及應如何因應。專家表示，為促進高齡者健康，應藉由醫院開設的高齡醫學門診照顧身體健康、延緩失能，。

聯合報社長游美月說，現代人健康、長壽是兩個重要關鍵詞，許多民眾會祝福長輩長命百歲，但長壽、健康應要連在一起，尤其台灣即將進入超高齡社會，以長壽來說，國人年齡越來越高，於2020年平均餘命達81.3歲，女性更高達84.7歲。雖然國人往長壽方向邁進，但健康卻無法與長壽同步。

據統計，國人不健康身體年數於2019年創下新高已達8.5年，且趨勢還會持續往上。游美月說，如何透過有效方法縮短不健康年數非常重要，本報會持續關注及推廣健康議題，促進國人健康。

今參與論壇的台北榮總高齡醫學中心主任林明憲說，台灣高齡化速度在全球數一數二，若依65歲以上人口比率逾總人口7％，稱為高齡化社會，當增加至14％時則為高齡社會，而歐洲從高齡化社會進入高齡社會花費近百年時間，鄰國日本花費了26年，但台灣卻僅花費25年，因此對社會文化產生巨大挑戰。

林明憲表示，隨著醫療進步，國人平均餘命增加，高齡者面臨醫療費用上升、失智風險增加等影響，甚至在用藥方面，高齡者因常有多重疾病，曾有報導指出，有高齡者每天吃18顆藥物，「光吃藥就吃飽了」，因此該院推動以「終」為始的照護模式，從預防醫學、急性醫療、長照體系，從個人觀點及醫療服務提供高齡者醫療應對方法。

林明憲說，2006年起北榮開設高齡醫學門診，收治患有任何疾病的80歲以上長者，以及65歲以上有多重複雜性疾病、急性功能衰退等患者，多年來患者逐步增加，2016年至2020年每年平均1.5萬多人次就醫，解決多重共病、多重用藥問題。

其次，北榮建立高齡友善病房，提供個人化復健服務等，每年收治患者有800多人次，平均年齡87.5歲，住院時間平均為兩周，經對虛弱年老患者持續追蹤照顧，均改善行走及疼痛、憂鬱等症狀。北榮更整合長照資源、日照中心，延緩高齡者失能。

與會民眾關心，新聞報導有年長者每天吃18種藥物，多元體系照顧是否可以介入。林明憲說，高齡者每天吃18顆藥物，原因是高齡者與很多種疾病共存，如高血壓、氣喘等，因此可透過高齡醫學門診檢視用藥，並重新整合，減少重複用藥問題。