壺腹癌預後不佳 北榮副院長侯明志提醒這個症狀別輕忽

駐泰國前代表李應元11日病逝台大醫院，享壽68歲，之前傳出他罹患胰臟癌，但後來證實為「壺腹癌」。國內消化醫學權威、台北榮總副院長侯明志指出，壺腹癌是壺腹周圍癌，是指壺腹及其周圍產生的癌，由於不容易發現和治療，通常患者就醫時已屬晚期，一般來說，最常見的症狀是黃疸。

侯明志說明，壺腹位於膽道和胰管交會之處，附近還有十二指腸，腫瘤長在壺腹， 若早期發現，還是有機會可以手術治療，可惜通常較難被早期發現。

不過，一般來說，胰臟腫瘤若長在胰頭位置的胰頭癌，通常不太會有症狀，相較之下，壺腹癌患者比較容易出現黃疸，主要是這個部位發生腫瘤，很容易擋住膽道出口，引起黃疸。除了黃疸，壺腹癌的其他症狀包括體重減輕、上腹疼痛、厭食、倦怠等。

侯明志家中即有長輩罹患壺腹癌，這位長輩原以為自己有血尿，但侯明志認為不能輕忽，緊急請長輩立刻就醫。他一看到長輩，就發現長輩已經出現黃疸現象，他立即為長輩做腹部超音波，竟是壺腹癌，後續緊急為長輩安排相關治療。

壺腹癌的發生機率相對其他癌症低，但預後不佳，侯明志指出，主要是通常發現已是晚期，其實治療方式與一般的癌症相同，若早期發現，可以接受手術治療，若無法手術，則接受化療等全身性治療。

台北榮總高齡醫學中與聯合報健康事業部今天舉辦「次世代健康長壽大未來」論壇，侯明志參與論壇指出，高齡化是全球重要議題，隨著年齡增長，生理及心理等逐漸衰退，不能只有長壽，更重要的是如何過得健康，高齡醫學如何落實「健康長壽」，進而推廣到全國每一個角落。