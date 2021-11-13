健康長壽論壇／長輩和你想的不一樣 竟與陌生人最親密

台灣人口高齡化速度於世界數一數二，預估2025年將進入超高齡社會，本報系今舉辦「次世代大未來論壇」，從長壽、健康兩方面探討，人可高齡化可能帶來的衝擊及應如何因應。與會專家表示，高齡者生活範圍越來越小，進而更依賴周邊的人，甚至是周邊的陌生人，因此為促進腦健康，應多參與社會連結，除可降低失智及心理憂鬱風險，更可以降低被詐騙風險。

聯合報社長游美月說，現代人健康、長壽是兩個重要關鍵詞，許多民眾會祝福長輩長命百歲，但長壽、健康應要連在一起，尤其台灣即將進入超高齡社會，以長壽來說，國人年齡越來越高，於2020年平均餘命達81.3歲，女性更高達84.7歲。雖然國人往長壽方向邁進，但健康卻無法與長壽同步。

據統計，國人不健康身體年數於2019年創下新高已達8.5年，且趨勢還會持續往上。游美月說，如何透過有效方法縮短不健康年數非常重要，今論壇邀請各領域專家，包括國立陽明交通大學、台北榮總從國際研究及臨床門診分享經驗，以及如何從加強社會連結提高腦力、智力，降低失智症風險。

游美月表示，與會專家也將教導民眾如何吃蛋白質增加肌肉量，更重要的是關渡醫院長陳亮恭的重要研究，將在醫院實踐結合AI技術及社區參與，打造宜居、宜住的新環境，本報會持續關注及推廣健康議題，促進國人健康。

國立陽明交通大學人社中心助理教授張立鴻說，台灣步入高齡社會，但社會上高齡者被詐騙案件屢見不鮮，更是被詐騙的高風險族群，但從高齡者心理層面、大腦健康及社會互動影響發現，原來是高齡者身邊可聊天、知心的朋友越來越少，生活範圍也越來越小，進而更依賴周邊的人，甚至是周邊的陌生人。

張立鴻說，香港曾有研究發現，年輕人與高齡者對家人、朋友、鄰居及陌生人的親密度分析發現，年輕人與高齡者對家人、朋友的親密度差不多，但高齡者對鄰居及陌生人的親密度卻高於年輕人。此外，雖然家人常常告誡高齡者不要相信陌生人，但高齡者常想要被人認同與接受，不想去拖累別人的心理，也讓高齡者容易相信陌生人。

張立鴻表示，年長者隨著身邊家人離家、離世多會產生社會孤離感，進而引發憂鬱、焦慮情緒，甚至引發嚴重憂鬱症，也大幅降低大腦健康，建議年輕人應多關心長輩要多參與社交互動，注意社會連結及社會孤離感，進而促進大腦健康，但高齡者應要有清楚認知，了解自己可能容易相信陌生人，隨時與周邊的人正常互動。

因此如國立陽明交通大學創辦銀髮助教，讓年輕學生多與高齡者互動，而有些歐洲國家鼓勵年輕人與高齡者同住，也建議高齡者透過網路增加社交互動，維持大腦及心理健康。

今與會的長者也關心，現在年紀大了喜歡獨處，這樣正常嗎？張立鴻說，喜歡獨處是老化過程的正常現象，但除做自己想做的事、不要牽掛太多外，應多增加與他人互動，尤其和他人互動是屬於讓大腦很累的活動，對大腦健康越有幫助。