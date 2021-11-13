快訊

四大公投聲量有世代差異 年輕人熱議萊豬、壯年族群關注核四

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肝癌體積倍增最快僅29天 肝基會幫社子30歲以上免費篩

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
肝基會替社子地區民眾做腹部超音波，檢查肝膽胰脾腎的健康。圖／肝基會提供
肝基會替社子地區民眾做腹部超音波，檢查肝膽胰脾腎的健康。圖／肝基會提供

肝癌三部曲的衛教解說推動多年，但沉默的肝臟，生病時不知不覺，仍讓不少國人晚期才被發現罹患肝癌。台灣肝病權威、肝基會董事長許金川指出，肝癌體積倍增時間的中位數是112天，最快也要29天；若換算成直徑，大概是從1公分變成1.3公分，也就是說，肝癌平均長大一倍的時間約需4個月。肝基會今替北市社子地區30歲以上中低收入戶民眾做免費肝病篩檢，守護國人健康。

肝癌的發生是漸進式的，從慢性發炎，到纖維化、發展到肝硬化後，才會形成「腫瘤」。許金川曾在30年前，為了評估肝病患者多久該做一次超音波檢查，進行肝癌體積倍增時間的研究，結論是有肝硬化的人每隔3到6個月就該做一次超音波檢查、沒有肝硬化者每6到12個月追蹤一次即可。按此追蹤頻率，就算發現肝癌，腫瘤通常不會超過3公分，都還來得及做根除治療。

肝基會總執行長楊培銘表示，肝基會今年3月推動「你今年超了沒？腹超十年計畫」，10月3日串連北中南東總計12家醫療院所啟動「腹超活動」，三小時內篩檢近2000人，其中發現有5人疑似肝癌、79人有性質不明肝腫瘤、6人有肝硬化、高達56%受檢民眾有脂肪肝。

楊培銘表示，現代人多吃少動，導致脂肪肝發生率提高，肝病是台灣的國病，為喚起國人重視定期追蹤檢查，避免太晚發現肝癌的悲劇，肝病防治學術基金會呼籲B、C肝帶原者至少每半年接受一次腹部超音波檢查。同時也建議年滿40歲以上民眾，每年都應該做腹部超音波檢查。

楊培銘表示，B肝病毒與C肝病毒傳染途徑類似，均由血液和體液傳染，台灣早期民眾穿耳洞、針灸、刺青如果沒有用拋棄式的針頭，就有可能造成感染，在經過二、三十年的演變後，就有可能逐漸病發肝硬化及肝癌。

肝基會集結扶輪人的愛心善款，今為社子地區其中5個里的中低收入戶民眾做免費肝病抽血篩檢和腹部超音波檢查。藝人李國超、高欣欣夫婦也投入此次公益活動，李國超檢查發現有脂肪肝，但並未定期追蹤，直到此次活動才驚覺應該要追蹤，馬上安排健康檢查確認肝臟狀況。

投入此次公益活動的華中扶輪社社長張文彬表示，北市社子地區較多中低收入戶，肝基會免費替社子200人做腹部超音波篩檢，盼能及時給予協助。

肝基會與台北市華中扶輪社籌募愛心善款，今天上午在台北市士林區葫東區民活動中心，為社子地區0歲以上中低收入戶民眾做免費肝病檢查。後排左起第五位為肝基會董事長許金川、後排右五位國際扶輪3523地區總監曾東茂、後排右四位肝基會總執行長楊培銘。圖／肝基會提供
肝基會與台北市華中扶輪社籌募愛心善款，今天上午在台北市士林區葫東區民活動中心，為社子地區0歲以上中低收入戶民眾做免費肝病檢查。後排左起第五位為肝基會董事長許金川、後排右五位國際扶輪3523地區總監曾東茂、後排右四位肝基會總執行長楊培銘。圖／肝基會提供

肝癌 肝病 肝硬化

延伸閱讀

許金川／「保肝」靠自力救濟不是殘劑

明年考試分發採計組合倍增 台大首創「數甲+公民」

脂肪肝恐致罹癌、死亡速度增！ 專家曝「5危險徵兆」：瘦子也逃不了

肝基會嘉義檢查肝異常8成5 籲40歲以上每年「腹超」1次

相關新聞

倦怠沒食慾、吃少卻易胖？ 中醫「補捨體流」各有食補良方

健康是現代人非常關心的問題，有時即使沒生什麼大病，也還是會有疲勞、失眠等等的問題纏身。最近日本就有中醫師，以中醫的角度分析，該怎麼靠飲食改善身體狀況。

影／玉山下雪了白茫茫一片！ 氣象局：上午仍可能斷斷續續降雪

玉山下雪了！中央氣象局預報員林定宜表示，清晨5時許觀測員在玉山有看到一片白茫茫，目前積雪達2公分，上半天可能還會斷斷續續的下雪，因為中層水氣還會通過。玉山站上午7時20分雪停，目前轉下雨狀態。

這些時間別睡！改善6個日常習慣 助你一夜好眠

現代人常有睡眠的困擾，特別許多人會有在上班上課時昏昏欲睡，躺上床反而怎麼樣也睡不著的毛病。日本職能治療師菅原洋平就指出，這些都是因為現代人養成了不好的習慣所導致，他在媒體「PRESIDENT Online」上撰文分析，有六種容易犯下，需要極力避免的睡眠習慣。

健康長壽論壇／「光吃藥就吃飽了」 高齡醫療照護正夯

台灣人口高齡化速度於世界數一數二，預估2025年將進入超高齡社會，聯合報系今舉辦「次世代大未來論壇」，從長壽、健康兩方面...

壺腹癌預後不佳 北榮副院長侯明志提醒這個症狀別輕忽

駐泰國前代表李應元11日病逝台大醫院，享壽68歲，之前傳出他罹患胰臟癌，但後來證實為「壺腹癌」。國內消化醫學權威、台北榮...

健康長壽論壇／長輩和你想的不一樣 竟與陌生人最親密

台灣人口高齡化速度於世界數一數二，預估2025年將進入超高齡社會，本報系今舉辦「次世代大未來論壇」，從長壽、健康兩方面探...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。