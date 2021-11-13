肝癌體積倍增最快僅29天 肝基會幫社子30歲以上免費篩

肝癌三部曲的衛教解說推動多年，但沉默的肝臟，生病時不知不覺，仍讓不少國人晚期才被發現罹患肝癌。台灣肝病權威、肝基會董事長許金川指出，肝癌體積倍增時間的中位數是112天，最快也要29天；若換算成直徑，大概是從1公分變成1.3公分，也就是說，肝癌平均長大一倍的時間約需4個月。肝基會今替北市社子地區30歲以上中低收入戶民眾做免費肝病篩檢，守護國人健康。

肝癌的發生是漸進式的，從慢性發炎，到纖維化、發展到肝硬化後，才會形成「腫瘤」。許金川曾在30年前，為了評估肝病患者多久該做一次超音波檢查，進行肝癌體積倍增時間的研究，結論是有肝硬化的人每隔3到6個月就該做一次超音波檢查、沒有肝硬化者每6到12個月追蹤一次即可。按此追蹤頻率，就算發現肝癌，腫瘤通常不會超過3公分，都還來得及做根除治療。

肝基會總執行長楊培銘表示，肝基會今年3月推動「你今年超了沒？腹超十年計畫」，10月3日串連北中南東總計12家醫療院所啟動「腹超活動」，三小時內篩檢近2000人，其中發現有5人疑似肝癌、79人有性質不明肝腫瘤、6人有肝硬化、高達56%受檢民眾有脂肪肝。

楊培銘表示，現代人多吃少動，導致脂肪肝發生率提高，肝病是台灣的國病，為喚起國人重視定期追蹤檢查，避免太晚發現肝癌的悲劇，肝病防治學術基金會呼籲B、C肝帶原者至少每半年接受一次腹部超音波檢查。同時也建議年滿40歲以上民眾，每年都應該做腹部超音波檢查。

楊培銘表示，B肝病毒與C肝病毒傳染途徑類似，均由血液和體液傳染，台灣早期民眾穿耳洞、針灸、刺青如果沒有用拋棄式的針頭，就有可能造成感染，在經過二、三十年的演變後，就有可能逐漸病發肝硬化及肝癌。

肝基會集結扶輪人的愛心善款，今為社子地區其中5個里的中低收入戶民眾做免費肝病抽血篩檢和腹部超音波檢查。藝人李國超、高欣欣夫婦也投入此次公益活動，李國超檢查發現有脂肪肝，但並未定期追蹤，直到此次活動才驚覺應該要追蹤，馬上安排健康檢查確認肝臟狀況。