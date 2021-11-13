新北和美漁港珊瑚苗冒新芽 海底生態復育有望

台灣近海周邊因垃圾充斥、人為活動，造成海底生態奄奄一息，新北市府為復育海洋環境，與「台灣山海天使環境保育協會」合作進行生態復育，今年並在和美漁港種植珊瑚苗，經兩個月的生長，珊瑚苗已長出新芽且開始有小魚活動跡象，顯見和美漁港生態復育有望。

兩年前新北市府推動「嗨漁港」計畫，為漁港賦予更多元利用或轉型機會，今年並執行「110年新北市和美漁港復育計畫」，與在地保育團體「台灣山海天使環境保育協會」合作，已於8-9月辦理共4梯次「和美海之家」活動，邀集民眾一同參與珊瑚種植體驗，種植共約120株珊瑚苗至和美漁港生物復育區內，再由山海天使協會進行日常照護及觀察珊瑚生長狀況。

有「珊瑚媽媽」稱呼的山海天使協會秘書長陳映伶表示，這次活動主要種植的軸孔珊瑚及雀屏珊瑚，一年大約可以生長8-10公分左右，經過了2個月的照護，大多珊瑚苗已長出白白的新芽，且包覆底繩，整體珊瑚生長狀況非常良好。

除此之外，珊瑚的周邊也開始有小魚活動的跡象，表示和美漁港生態系有機會慢慢建立。照護期間好奇民眾經常詢問，經介紹後多贊同和美漁港成為復育海洋生態的漁港。

漁業處長張麗珍表示，市府致力於和美漁港生態轉型，藉由和美漁港復育計畫，期望未來和美漁港轉型為海洋生態復育基地，為海洋保育盡一份心力。另外，珊瑚苗主要種在和美漁港右側海洋生物復育區，設有浮球標示，希望民眾來到和美漁港，請勿打擾復育區內珊瑚。