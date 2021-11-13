健保大限不能再等 謝啟瑞提「雙軌制」增醫療結果計價

健保費率今年起從原先的4.69％調漲至5.17％，讓健保財務暫時鬆一口氣，只是健保費率調漲後，長期被詬病的醫療浪費仍未改善。逢甲大學財稅系特約講座教授謝啟瑞提出，健保制度必須進行破壞性的改革，現行單一支付的方式，讓健保持續在死胡同中打轉，他提出整合支付制度，不只有現行的按「醫療服務」支付，同時也應該要有按「醫療結果」支付的制度，他理解系統性的改革非常困難，如果不嘗試，永遠無法為健保找出路。

逢甲大學財稅系特約講座教授謝啟瑞今發表新書「誰在吃健保？你所不知道的秘密」，中央健保局首任總經理長葉金川，前中央健保局總經理張鴻仁，前疾管署署長郭旭崧、健保署副署長蔡淑鈴、台大公衛學院院長鄭守夏皆參與出席，並對於書中提出的建言，相互討論。

謝啟瑞表示，去年受到張鴻仁教授撰寫的「2030健保大限」書籍影響，對於過去提出健保建言，但難跨過學術與實務界鴻溝的他，決定再次對健保制度提出建議，盼台灣健保能更加健全。

謝啟瑞對於健保支付方式提出三大建議，應採取醫療結果以及醫療服務，兩種混合制度付費；醫療結果支付為新的支付制度，不再針對各別醫師付費，而是用整體有參與的醫師支付或是支付給醫院；按結果支付方式，採取用下一年度計算，或是以過去一年或三年整體的整體表現付費，不再以當月結算下月給付。

「說得容易做得難」，謝啟瑞說，現行是用「醫療服務」作為單一支付方式，因此會出現醫療來者不拒的情況。每一個服務業，如果客人要多要求東西，都得多付錢，唯獨醫療是「你要什麼，我就給你什麼」，而且多要的東西還都是免費的，因為健保幾乎都支付。

他笑稱，這是葉金川當初在建立健保制度時，送給台灣人的幸福，他自己健保也是向葉教授學習的，但一直被罵沒學好，這幾年腦袋比較清楚才知道還好自己沒學好。

謝啟瑞表示，新增用醫療結果支付會出現許多爭議。第一個就是醫療沒有「包醫到好」的制度，很多患者就醫多達七次才找到病因，前面六次沒找到病因的治療，並不是免費，統統都要付錢。

台灣不可能因為沒有好的結果而不付費，導致醫療必須要尋求其他方式確保醫療品質。如果能反過來，讓醫療結果也能影響支付，漸漸地過度浪費是可以逐漸被改善，也能落實分級醫療。

謝啟瑞表示，新制度要推動沒這麼快，可以從試辦的方式嘗試，並且開始向醫界宣告「醫療服務是虧本的」，醫療服務支付的點數逐漸打折，可能從一點0.9元，逐漸下修變成一點0.5元，同步提升醫療結果表現的點值。他說，我的理想是雙軌的支付方式，各自占健保總額的一半，但可以先討論從四比六開始做起。

從許多的研究分析，「團體合作」帶來的結果，比單打獨鬥還好。謝啟瑞說，醫療現場很常都是一家醫院，一位醫師在為一位病患單打獨鬥。如果能跨院或是整合人才，讓治療更有品質，是可以讓台灣的醫療更上一層樓的。留住原本的醫療服務支付方式，希望推動家醫制度，同時也讓希望選擇一般服務醫療的人有選項能選，不再是用一套規範管制。

張鴻仁表示，台灣健保的黃金巔峰應該是在10年前，現在是愈來愈衰退，不再靠單一制度，確實可以討論。醫療結果的支付，他認為差別在部分負擔，建議可以調高提供增加醫院投入的誘因，現行的制度則是「守門人制度」，如家醫科醫師，就能採許現行的支付方式。

健保署副署長蔡淑鈴表示，單一體制的改革就已經非常困難，更何況是複雜的體制建立，支付制度又牽涉醫界最敏感的話題，只要任何支付制度的調整，都得與醫界溝通多時。她贊成，先設置健保智庫的角色，讓健保制度有辦法不斷被檢討、創新。

蔡淑鈴贊同要超前部署討論支付制度的改革，畢竟未來台灣的人口結構與過去20年將會有非常劇烈的不同，她建議可以先成立智庫，再從價值導向的制度出發，最終再走向保險制度的改革。