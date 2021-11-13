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影／玉山降雪 步道結冰、濕滑 山友全數折返下山
玉山主峰、北峰今天清晨降雪，登山步道積雪、結冰，排雲山莊大雨且風勢強勁，為了避免意外，昨天入住排雲山莊共10隊56人，今天清晨登上玉山主峰12人，行走至距離主峰頂800公尺處因步道濕滑，加上下雨、強風，能見度低，全數折返。有山友考量裝備不足決定下山，改天再登玉山。
玉管處表示，若近日持續降雪，或主峰步道嚴重結冰、積雪超過5公分或雪線達西峰下觀景台時，不適宜一般登山活動，將進行「雪地加強服務措施｣，排雲管理站及山莊會加強現場宣導與管制。
玉管處副處長盧淑妃說，根據中央氣象局資料，受東北季風及華南水氣移入影響，今天上半天仍有降雨機率，下午起雨勢減緩，塔塔加及玉山群峰線屬中高至高海拔，氣溫將介於10度到零下2度，到玉山遊客須注意保暖。
玉山北峰於今天清晨5時起開始降雪，6時14分積雪約2公分，直到7時20轉為下雨狀態。排雲山莊大雨且有強風，主峰步道目前路面結冰、霧淞等狀況，其中風口處以上較為陡峭，極可能有嚴重之結冰、積雪或濕滑情形，且風速強勁較具危險性。
住在排雲山莊的山友原訂今天攻頂，但因為雪雨交加，有山友並無雪地裝備、禦寒衣物也不足，玉管處人員也勸導山友，除了注意保暖，更要留意天氣變化及步道上的積雪，並做好自身風險評估，千萬不要貿然前行以確保安全，有山友決定下山，改天再找機會登玉山。
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