健康長壽論壇／2025年超高齡社會來臨 「長壽且健康」成趨勢

台灣2025年即將成為超高齡社會，過去祝福老人家「健康長壽」代表長命百歲，但長壽不一定健康，高齡醫學專家提倡，從40、50歲青壯年就要開始關注健康餘命，想追求晚年的安適，應在人生不同階段，從身心靈、多元有效的方法介入，不應只是單純地追求長壽。

台北榮民總醫院高齡醫學中心主辦，聯合報健康事業部合辦的「次世代健康長壽大未來」論壇，今於張榮發基金會國際會議中心舉行，並同步於線上直播，邀請陽明交通大學校長林奇宏、高齡醫學權威、關渡醫院院長陳亮恭、北榮高齡醫學中心主任林明憲、陽明交通大學教授張立鴻、北榮高齡醫學中心醫師彭莉甯等專家，帶民眾在日常中做到健康又長壽。

台北榮總副院長侯明志表示，高齡化是全球化重要議題，而台灣高齡化速度居於世界前端，在短短10幾年間，高齡人口比例從7增至14個百分比，至2020年已到達20個百分比，甚至2050年時，有三分之一人口是高齡者，無法避免高齡世代到來。

侯明志指出，隨著高齡進展，生理及心理等會逐漸衰退、失智，生活可能需要依賴，因此不能只有長壽，更重要的是如何過得健康，因此面對超高齡社會來臨，跨領域配合、建置相當重要，高齡醫學如何落實「健康長壽」，進而推廣到全國每一個角落。

聯合報社長游美月表示，這2年常聽到「百歲世代」的社會趨勢，也常會與身旁長輩說「祝福長命百歲」，但如果和歐美相比，台灣人的不健康時間是延長的。根據統計，2018年平均餘命是80.96歲，不健康生存年數為8.41歲，2019年不健康生存年數增加到8.5年，創下歷史新高，如何透過有效方法，讓大家能縮短不健康天數，用「日」取代「年」，也就是大家想知道的訊息。

游美月指出，論壇除了北榮和陽明交大團隊帶來國際研究以及門診經驗，還從社會腦（社會連結）怎麼促進腦力認知不失智，一天攝取多少蛋白質會增肌等，這些都是每天都用得上的知識。

游美月說，關渡醫院院長陳亮恭領導研究團隊，近期將發表刊登在國際期刊《Lancet Healthy Longevity》的頂尖研究，融合AI科技、社區參與等元素，打造宜居新模式，未來將在關渡醫院落實。她預告，次世代的健康長壽，聯合報也必定參與其中，透過醫學科學及媒體參與，陪伴民眾都能為自己營造美好的健康人生。

國立陽明交通大學校長林奇宏表示，這2年因新興傳染病出現，許多專家預測，新興傳染病提醒人類，健康醫療才是公共政策的主軸。就高齡疾病領域中，透過醫學結合科技，近年實證醫學也逐漸在社區中實踐。相較過去，生病了才會到醫院，但一個健康的人，不可能一瞬間就失智，因此如何預防失能歷程，現在醫院要穿透進社區、家戶，醫療型態轉變為「預防醫學」。

林奇宏指出，近年發展智慧醫療，結合電子及醫療領域，推展出可預測性、去集中化、連結體三面向。透過大數據分析，讓疾病可預測性提高，民眾得知健康資訊後，如何將預防體系串接。像科技時代中常應用數據彙整，延伸出「數位分身」、「數位孿生」概念，從人身上測量的數據成為「虛擬的我」，想介入醫療可先透過「虛擬的我」，再進到「真實的我」，將服務遞送到個人身上。

林奇宏表示，國立陽明交通大學今年2月1日正式揭牌，結合交大科技及陽明的醫療，體現「科技源自人性」，讓健康有照護也有溫度，也期待培育「π」型人才，包括管理科技法律、金融科技、產學共創等，整合「科技、醫療、人文」跨領域人才。被問及陽明交大是否會成為台灣第二個「護國神山」，林奇宏說，學校的目標是培育人才，透過尖端研究，以高教教育視角洞悉未來趨勢，的確有這樣的期許，會以這方向做未來努力目標。