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大二代刀風波未熄！成大醫院再爆減薪「一年少50萬元」

大二代刀風波未熄！成大醫院再爆減薪「一年少50萬元」

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
成大醫院日前才剛爆出大二學生代刀替胸腔科手術病患縫合傷口，現在又被人在網路爆料指院方在疫情期間，大幅減薪。本報資料照片
成大醫院日前才剛爆出大二學生代刀替胸腔科手術病患縫合傷口，現在又被人在網路爆料指院方在疫情期間，大幅減薪。本報資料照片

成大醫院日前才剛爆出大二學生代刀替胸腔科手術病患縫合傷口，引發社會關注，現在又被人在網路爆料指院方在疫情期間，大幅減薪，主治醫師一年至少減50萬元，甚至績效獎金要「看院長心情」拖了3、4個月才發，導致有科別醫師爆發離職潮，爆料者批「公家醫院簡直比私人醫院還血汗」。對此，院方表示，薪資都依政府法令規定發給，該文章為不具名，所述不是事實，且不能證實為成醫員工，不予回應。

11日有網友在網路論壇Dcard發文，指成醫從新院長上任後，剛好遇到疫情，但大家在忙防疫時，居然大幅減薪所有人的薪水，住院醫師依科別一年少6到18萬元，主治醫師一年少至少50萬元，理由是疫情期間醫院的業績不如之前的同期。但爆料人認為，疫情期間全台哪家醫院有辦法業績成長，感覺上是隨便找理由扣錢，然後又遲發績效，前院長是1月績效2月就發，現在是1月績效拖到4、5月才給，完全看院長心情，例如有某科要求做更多AI相關業務，但又扣薪水，要馬兒好又要馬兒不吃草的概念，導致友科主治醫師一年內離職將近一半的人，院長還說，「我給你們薪水這麼高怎麽還想離職？」

另外，爆料者提到，住院醫師因工作緣故延遲下班，醫院還規定不能申請加班費，理由是住院醫師加班實屬自願，如果有加班事實，主治醫師應該勸他下班休息，假設主治醫師強迫住院醫師工作，該主治醫師要自己出加班費，但一個要接受數年專科訓練的住院醫師就算被迫要加班，也不可能申請加班費害主治醫師被扣錢，這樣的制度合理嗎？

該爆料人認為，成大醫院身為公家醫院，居然能輕易更動原本福利，並有各種不合理要求，簡直比私人醫院還血汗。

對此，成大醫院表示，所述內容不屬實，不予回應，院內有多元、開放的溝通管道，員工可多利用正式溝通管道表達意見，達到雙向溝通目的。

醫師 加班費 成大醫院

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