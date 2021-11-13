白天明顯降雨 吳德榮：明起西晴東偶雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天仍受中層雲系影響，中部以北及東半部有局部雨，有較大雨勢；南部亦有局部短暫降雨。今晚起中層雲漸遠離，北部及東半部仍有局部短暫雨。今天北微涼、中舒適、南微熱，各地早晚仍偏涼；北部16至22度，中部17至27度；南部17至30度，東部16至25度。

明天至下周一天氣好轉為西晴東偶雨，氣溫回升；北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼。下周二東半部有局部短暫雨，華南又有鬆散的中層雲移入，中部以北多雲、山區有飄零星小雨的機率。下周三鋒面接近，北部、東半部有局部雨，中部山區亦有局部短暫雨。

吳德榮說，下周四、周五鋒面通過、東北季風南下，雖帶來氣溫變化，但冷空氣不強，比大陸冷氣團的水準弱了許多。另外，各國模式皆模擬，下周在菲律賓東方海面有熱帶擾動，無論是否發展成颱？皆無侵台的機率。由於冷空氣的強度及熱帶擾動的發展？皆在模擬的末期，模式仍在調整中，應持續觀察。