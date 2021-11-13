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加1元多一件好事 全聯將零錢、點數化作愛心

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會與罕病基金會第四年合作「一塊圓夢、夢想前行」零錢捐募款計畫。圖/罕病基金會提供
全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會與罕病基金會第四年合作「一塊圓夢、夢想前行」零錢捐募款計畫。圖/罕病基金會提供

你的1元，將翻轉他的命運！全聯佩樺基金會推動愛心零錢捐「愛從1開始」計畫，號召消費者發揮愛心，透過年度公益片《加1元多一件好事》，由全聯先生帶出門市零錢捐的意義，傳達每一塊小小的銅板發揮的價值，使孩童感到快樂與幸福，讓小小銅板實現「多1元加一件好事」的力量，照顧全台偏鄉地區的弱勢孩童，成為他們成長的幕後推手。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會自2013年起至今，已與超過21個社福單位合作「愛從1開始」零錢捐活動，在全台超過千家的全聯門市設置「愛心零錢箱」募款，提供民眾小額捐款的便利管道，真正落實全聯「公益賣場」的信念，讓公益成為生活中的一部分。

而今年適逢全聯公益年，為更貼近消費者使用習慣，全聯福利中心首度推出「PX Pay福利點數愛心捐」，自上線至今已募得超過7千萬點、大約750萬元現金，加上實體門市零錢捐前三季募款金額約1315萬元、全聯每季再捐100萬元，今年9月底統計已募得超過2300萬元。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會長期關懷未成年的弱勢兒少，陪伴並幫助孩子更順利融入校園生活，提供最需要的貼心關懷，鼓勵孩子多元發展、快樂學習，引導他們探索自我、找到心中夢想。

今年11/27全聯將於大安森林公園舉辦全聯「謝謝你做好事，一起關心自然生態」公益嘉年華暨家庭日，佩樺基金會也將在現場設置愛心零錢捐、啟發孩子視野藍圖的夢想啟程計畫、關懷偏鄉的愛心育苗、向陽小樹計畫等攤位介紹，現場也規畫多項闖關活動遊戲，歡迎民眾參加拿好禮。

(由左而右)全聯福利中心行銷部協理劉鴻徵、任家萱Selina、陽光基金會執行長舒靜嫻，攜手邀民眾響應陽光孩子助學培力計畫。圖/陽光基金會提供
(由左而右)全聯福利中心行銷部協理劉鴻徵、任家萱Selina、陽光基金會執行長舒靜嫻，攜手邀民眾響應陽光孩子助學培力計畫。圖/陽光基金會提供

愛心 募款 偏鄉

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