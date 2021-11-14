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早餐是最重要的一餐？ 外國醫師提反論：不吃也沒差

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人認為早餐很重要，但有外國醫師反駁，認為早餐吃不吃影響不大。圖片來源／ingimage
許多人認為早餐很重要，但有外國醫師反駁，認為早餐吃不吃影響不大。圖片來源／ingimage

一日之計在於晨，長久以來多數人都抱持著「早餐是一天中最重要的一餐」的觀念。然而近來也有不少研究推翻這個論點，認為早餐其實並沒有大家想得那麼重要。

加拿大醫師傑森‧馮（Jason Fung, MD）近日在日本媒體「PRESIDENT Online」撰文，表示1994年美國曾有研究指出，吃早餐的人當中高達百分之78，可以有效地控制體重。但如果細看該研究內容，就會發現其中的取樣對象，全部都是實驗單位的人們，並不是隨機抽樣的一般人。而且還有百分之77是女性、百分之82是大學畢業生，百分之95是白人等多種取樣差異。

傑森分析，從生理上來看，早上起床時身體未必會感到飢餓。但許多人早上會有飢餓的感覺，乃是長久以來養成吃早餐的習慣，因此讓身體產生了記憶。然而其實早上起來後都沒吃東西，直到中午才進食第一餐，其實也沒有什麼問題。

而坊間更有說法認為，只要早餐吃得夠好，其他餐吃少一點都沒有關係。但其實從許多研究都能看得出來，不管是早中晚餐，人體吸收熱量的能力其實都差不多，因此多吃早餐沒有比較有利。甚至還會因為其他兩餐吃得少，而多增額外進食的可能，再加上早餐吃得多，結果反而容易造成肥胖。

傑森指出，「早餐最重要」的觀念之所以廣為流行，和食品業者有關。因為在宣揚多吃早餐的同時，業者也能賣出他們生產的早餐食品。可是像各類麵包、甜甜圈等等的，其實都是高度加工的精緻碳水化合物，並不是那麼營養。然而大部分的人早晨沒時間做早餐，都會購買這些廠商的東西吃。傑森認為，早餐不是不能吃，而是要挑選營養的食物，而且要是肚子不餓，就不用勉強一定要吃。

早餐 日本

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