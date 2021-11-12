想有效預防肺炎 感染科權威黃立民建議打這三種疫苗

想要有效預防肺炎，應該接種流感、肺炎鏈球菌及新冠等三種疫苗，你答對了嗎？李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會公布「成人疫苗認知問卷調查」，結果發現，僅有一成四民眾了解如何真正預防肺炎，醫師提醒，65歲以上成年人、慢性三高患者應該接種這三大疫苗，「打好打滿」。

這份線上問卷調查共有567位50歲以上成人填寫答案，結果發現，六成受訪者曾經聽過肺炎鏈球菌疫苗，曾經接種過該疫苗的受訪者還不到兩成，主要原因為不清楚施打的必要性。

臨床顯示，肺炎鏈球菌罹病高風險族群為65歲以上長者、5歲以下兒童，以及慢性疾病患者，如慢性腎病變、慢性心臟疾病、糖尿病、慢性肺臟病等，慢性疾病患者感染肺炎風險為一般民眾的3至6倍。

「肺炎鏈球菌具有高盛行率、高治療難度等兩大特性。」李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長黃立民表示，不論健康與否，人體鼻腔存在肺炎鏈球菌，平均帶菌率為10%，只要免疫力下降，肺炎鏈球菌就會入侵人體，引起肺炎。

黃立民提醒，當人體因感冒或免疫力下降時，肺炎鏈球菌便容易從呼吸道或血液入侵，輕則引起中耳炎、鼻竇炎，嚴重則引發肺炎、腦膜炎、敗血症等侵襲性疾病，出現致命危機。

美國疫苗接種諮詢委員會（ACIP）與台灣衛生福利部疾病管制署皆建議，65歲以上成年人，若未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗者，建議先接種一劑肺炎鏈球菌結合型疫苗，再接種一劑肺炎鏈球菌多醣體疫苗，兩劑至少間隔1年。

11月12日是世界肺炎日，黃立民呼籲，高風險族群除了接種流感疫苗、新冠疫苗之外，更建議接種肺炎鏈球菌疫苗，為對抗肺炎築起完整防護網。