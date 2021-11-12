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伍仟年線上博物館 明起展出飛虎隊昆明指揮部存世門牌

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
中華民國空軍美籍志願大隊駕駛之P-40 Tomahawk戰鷹戰鬥機。（圖片來源：聖地牙哥航太博物館）。圖/「伍仟年」Chinese-Heritage線上博物館提供
中華民國空軍美籍志願大隊駕駛之P-40 Tomahawk戰鷹戰鬥機。（圖片來源：聖地牙哥航太博物館）。圖/「伍仟年」Chinese-Heritage線上博物館提供

今年適逢飛虎隊成立80周年，由松濤社我愛國旗委員會發起的「伍仟年」Chinese-Heritage線上博物館，明（13日）起將展出「飛虎隊昆明指揮部存世門牌」，藉以追懷昔日為保存自由中國浴血的西賢。

由松濤社我愛國旗委員會發起的「伍仟年」Chinese-Heritage線上博物館，利用線上展示詩詞書畫，信札文獻，文房器物等，之所以稱為「伍仟年」，意即延續五千年中華道統，企圖作為中華文化復興運動再起的號角。

「伍仟年」Chinese-Heritage線上博物館總共有12間展廳，皆以中華文化園林庭台樓閣、軒榭廊舫命名，分別為「小魯壁室」、「天際畫舫」、「嫏嬛文窟」、「悼字亭」、「賦梅花館清賞」，梅花館還細分為「前清遺澤」、「民國年華」、「詞人因緣」、「名士風誼」、「元勛功業」、「詩酒茶情」、「鐫語銘心」、「東學西漸」8個子項。

由於今年正逢飛虎隊成立80周年，「伍仟年」Chinese-Heritage線上博物館指出，烽火焰山川，生死懸一瞬，軍事指揮部文物存世大不易，劫火遺珠，彌足珍重，因此線上博物館以飛虎隊昆明指揮部存世門牌，追懷昔年為保存自由中國而浴血的西賢。

博物館 國旗 門牌

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