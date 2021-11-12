穿衣吃力變天先知道 1分鐘測類風濕性關節炎病況

類風濕性關節炎病友鄭小姐平時控制穩定，但每逢氣溫驟降或下雨，關節仍會腫痛不適，連洗澡、刷牙甚至洗手都感到吃力，最新的「1分鐘微笑量表」，可幫助她評估病況。

風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟今天舉辦記者會，執行長蔡長祐說，類風濕性關節炎是全身性自體免疫疾病，是破壞力最強的關節炎之一，因免疫系統失調，將自身關節當成攻擊目標，造成關節發炎腫痛。

蔡長祐表示，台灣約有10萬至20萬名類風濕性關節炎病友，男女比例約1比4，最常發生於中年女性，目前疾病成因仍不明；而感染、壓力與天氣變化，都可能誘發症狀發作，若未妥善控制，關節可能持續破壞變形，無法恢復正常。

32歲的病友鄭小姐是急診護理師，15年前她因莫名手腕疼痛，原本以為是滑手機或護理實習太累造成，未料1週後竟全身痛到無法行走，緊急就醫檢查才確診。

身為護理師手指靈活度相當重要，鄭小姐最怕因病手指關節變形，因此配合醫囑治療，但換季或下雨時，身體就像氣象台能預知天氣變化，關節腫痛難耐；而即便她有護理背景，但對於目前治療狀況仍不了解，最新的「1分鐘微笑量表」就派上用場。

竹山秀傳醫院免疫風濕科醫師蕭育芬說，國外的類風濕性關節炎的簡易評估量表，不一定適用於國內病患。風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟推出的「1分鐘微笑量表」，是參考國人生活型態制定，方便且快速。

蕭育芬表示，病友只要圈選身體狀態與疼痛分數，以及評估5大生活行為，如自行穿衣服、自行起床、舉杯喝水、自行清洗或擦乾身體與在戶外平地行走，可找對應疾病控制的表情符號，可幫助病友掌握疾病現況與設定治療目標。

風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟董事長蔡世滋說，秋冬是類風濕性關節炎好發季節，疾病雖無法根治，但可積極監控與治療緩解症狀，維持良好生活品質。