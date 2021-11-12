快訊

遭毆男大生醒了 宋母出席晚會哽咽：人生又有了希望

韓國進口蜂蜜飲驗出傷肝成分 食藥署籲暫勿食用

中央社 / 台北12日電

韓國進口的「艾多美蜂蜜飲」，遭衛福部食藥署檢出含甲氧沙林成分，過量食用有傷肝疑慮，國內近3年已售出約1300噸，籲民眾暫勿食用並可退貨，未來不排除停止進口。

據蘋果日報報導，韓國口服產品艾多美蜂蜜飲，經香港政府檢出含有甲氧沙林（Methoxsalen）成分，衛生福利部食品藥物管理署11月3日即要求國內進口業者暫停販售此產品。

食藥署今天發布新聞稿指出，經取樣17件艾多美蜂蜜飲產品檢驗，結果均檢出甲氧沙林成分。

食藥署食品組副組長鄭維智接受媒體電話聯訪說明，甲氧沙林是西藥成分，但也存在於繖形科、芸香科等天然植物中。研究顯示過量食用甲氧沙林，可能引起肝臟損傷等不良反應，對民眾身體健康具有風險。

鄭維智說，經查業者自民國108年至今，已進口97批艾多美蜂蜜飲，共約1300公噸，但廠商庫存僅剩約20噸，其餘都已售出。

鄭維智表示，此產品內含的甲氧沙林是因天然植物存在或者額外添加，以及評估對人體的影響程度，都待進一步調查，因此先籲民眾暫勿食用，並可向購買業者申請退貨。

鄭維智說，若後續調查此產品成分對人體有害，將會依食品安全衛生管理法處理，也無法進口此產品。

蜂蜜 食藥署

延伸閱讀

空中計程車不是夢 韓國進行首次機場試驗

南美館首辦漫遊韓國當代藝術展 開展15件新銳作品

出廠2年後驗出主成分不足 「柔醣錠」為健保前10大用藥

糖尿病用藥「柔醣錠」主成分未達標 食藥署限期回收一批

相關新聞

南韓「艾多美蜂蜜飲」恐傷肝 1300公噸下架停用

韓國口服「艾多美蜂蜜飲」經檢出甲氧沙林成分，服用過量可能引起肝臟損傷等不良反應，食藥署呼籲民眾暫時停止食用，且已要求業者...

倦怠沒食慾、吃少卻易胖？ 中醫「補捨體流」各有食補良方

健康是現代人非常關心的問題，有時即使沒生什麼大病，也還是會有疲勞、失眠等等的問題纏身。最近日本就有中醫師，以中醫的角度分析，該怎麼靠飲食改善身體狀況。

機車駕訓補助明年繼續推 交通部：擴大到2萬人受惠

為提升騎乘機車安全，交通部公路總局自2019年起推動「機車考照，先上3天駕訓」補助，今年則擴大辦理將金額從1000元提高...

幫陳時中戒菸？國健署長說「若他願意」醫強烈建議「要戒」

衛福部長陳時中遭爆赴私人聚會時，未帶口罩喝酒、唱歌，疑似還在室內抽菸。身為菸害防制法的主管機關國民健康署，近期適逢世界肺...

伍仟年線上博物館 明起展出飛虎隊昆明指揮部存世門牌

今年適逢飛虎隊成立80周年，由松濤社我愛國旗委員會發起的「伍仟年」Chinese-Heritage線上博物館，明（13日...

酷航宣布 航點拓展至英國倫敦

酷航剛獲頒全球最佳長途低成本航空公司，今 (12) 日又宣布新增英國倫敦蓋特威克機場 (LGW) 航點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。