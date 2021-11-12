韓國進口蜂蜜飲驗出傷肝成分 食藥署籲暫勿食用

韓國進口的「艾多美蜂蜜飲」，遭衛福部食藥署檢出含甲氧沙林成分，過量食用有傷肝疑慮，國內近3年已售出約1300噸，籲民眾暫勿食用並可退貨，未來不排除停止進口。

據蘋果日報報導，韓國口服產品艾多美蜂蜜飲，經香港政府檢出含有甲氧沙林（Methoxsalen）成分，衛生福利部食品藥物管理署11月3日即要求國內進口業者暫停販售此產品。

食藥署今天發布新聞稿指出，經取樣17件艾多美蜂蜜飲產品檢驗，結果均檢出甲氧沙林成分。

食藥署食品組副組長鄭維智接受媒體電話聯訪說明，甲氧沙林是西藥成分，但也存在於繖形科、芸香科等天然植物中。研究顯示過量食用甲氧沙林，可能引起肝臟損傷等不良反應，對民眾身體健康具有風險。

鄭維智說，經查業者自民國108年至今，已進口97批艾多美蜂蜜飲，共約1300公噸，但廠商庫存僅剩約20噸，其餘都已售出。

鄭維智表示，此產品內含的甲氧沙林是因天然植物存在或者額外添加，以及評估對人體的影響程度，都待進一步調查，因此先籲民眾暫勿食用，並可向購買業者申請退貨。

鄭維智說，若後續調查此產品成分對人體有害，將會依食品安全衛生管理法處理，也無法進口此產品。