台灣好湯啟動 國際名師設計專屬浴衣用時尚說溫泉故事

天氣愈來愈涼爽，宣告泡湯季節展開，交通部觀光局每年舉辦「台灣好湯」活動，將台灣各地名湯推向國內外。今年邀請國內外知名設計師為各溫泉區打造有故事的專屬浴衣，今天在花蓮發表，同時啟動系列行銷活動，即起到明年4月底，泡好湯可抽iPHONE 13等大獎。

「台灣好湯」舉辦14年，打響台灣溫泉知名度，今年首度移師花蓮，交通部政務次長陳彥伯、交通部觀光局主任秘書林佩君及全台19個溫泉區的理事長，齊聚花蓮瑞穗天合國際觀光酒店參與啟動儀式。

觀光局今年請來國際知名設計師沙布喇安德烈、針織女王潘怡良，與多位曾參與柏林、紐約時裝周的設計師群，為各溫泉區打造結合地方特色的專屬浴衣，今天在啟動儀式上，由藝人安妮、名模王思偉及伊林模特兒，與全台19個溫泉區理事長一同走秀，用時尚述說溫泉故事。

交通部次長陳彥伯說，觀光局從2007年開始舉辦活動，把台灣溫泉品牌推展到國際，營造出許多觀光小鎮，也讓泡湯成為很多人的日常。

他表示，觀光局今年重新詮釋溫泉，帶入「攝氏40度」及「plus 19」兩個重要元素。攝氏40度是泡湯最舒適的溫度，希望泡湯過程帶來暖熱與感動；另一個plus意指「加」，希望泡湯不只是泡湯，更帶來無限可能與想像。

觀光局整合超過400家以上的合法溫泉旅宿業者，即起至明年4月底「台灣好湯」活動期間入住或泡湯，或使用振興五倍券、國旅券消費滿200元，就可抽IPhone13、泡湯、住宿券等大獎，總價值200萬元。