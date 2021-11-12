線上也能享受專人服務！官網幫你挑選最適合的蘋果好禮

時序進入年末，除了購物節一檔接一檔，同時也是與親友團聚、傳達感謝的重要季節。即日起蘋果於直營店與官網推出佳節好禮選購指引（https://www.apple.com/tw/shop/gifts），以及Today at Apple個性化佳節賀卡，規劃包括iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods等產品系列，讓消費者在今年佳節可比以往更輕鬆地探索、選購最新、最適合自己的產品。

因為疫情影響，人與人之間實際距離都變遠了，但蘋果不論是在實體店面或線上，透有熱情的Apple專員都可隨時協助顧客、提供禮品選購建議。如果想要讓禮物更具有紀念意義、收禮者更難忘，別忘了在官網下訂的同時使用免費的「鐫刻服務」為產品額外增添巧思，顧客可以混搭表情符號、文字與數字，將iPad、AirTag、AirPods與Apple Pencil個性化。部分國家及地區更提供方便的當日2小時送達和次日送達服務，讓驚喜可以更快送到對方手上。

近期除了超夯的iPhone 13系列，尺寸不變螢幕變更大且耐用度變更高的Apple Watch Series 7，還有新款規格超香的iPad mini與價格最甜的iPad全都上市了，全新橙色、黃色和藍色的HomePod mini也超適合打造居家空間節慶氛圍。購機同時，也別忘了搭配最實用的iPhone MagSafe系列配件、繽紛多樣的全新Apple Watch表帶顏色和款式，以及Apple Pencil。