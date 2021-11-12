「提升假訊息免疫力」中嘉集團「識媒體」今上線　

寬頻及有線電視頭中嘉集團董事長郭冠群今天(12日)出席台大新聞研究所研討會，分享產業整合趨勢，會中並宣布由中嘉集團所推動、全權委由第三方團體經營、以媒體素養為主軸的知識網路平台「識媒體」正式上線，致力打假，及提升「對錯假訊息的免疫力」。

「識媒體」是一個關於媒體的知識平台，透過生活化的案例，致力推廣台灣的媒體素養觀念教育，期待大眾共同強化媒體資訊素養、獨立思考的邏輯力、分析資訊的查證力。

「識媒體」平台以媒體素養為主軸，內容涵蓋深度偽造（Deepfake）、社群媒體、數位霸凌、內容農場、錯假資訊、網路二創與版權等當代媒體變遷重要課題，已刊登出的文章內容包括「這種訊息你也信？」、「當假消息進化成 Deepfake 影片，如何導致各國國安危機？」、「新聞資訊如何辨真假？三原則輕鬆反洗腦」等，而「識媒體」為維持內容品質與公信力，中嘉不涉及內容審查。

郭冠群說，中嘉已向ＮＣＣ承諾投資媒體素養領域，這兩年主要有今天對外正式公開的「識媒體」網站平台，還有創設上月頒獎的曾虛白新聞獎中的媒體素養獎項。另也補助台大、政大、師大、中山大學、世新大學等學校的老師媒體素養課程補助、舉辦研討會、學生獎學金；中嘉也與媒體觀察基金會等民間團體合作推動相關活動，包括兒少節目獎勵等。