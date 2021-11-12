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重視氣候變遷 長榮航空宣示「2050淨零碳排放」決心

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
長榮航空持續引進高環保效益機隊，並積極響應世界各組織因應氣候變遷的作為，也期盼航空業界及政府、油商為永續航空燃料普及與航機創新科技建立明確的方向，創造永續的環境與未來。圖／長榮提供
長榮航空持續引進高環保效益機隊，並積極響應世界各組織因應氣候變遷的作為，也期盼航空業界及政府、油商為永續航空燃料普及與航機創新科技建立明確的方向，創造永續的環境與未來。圖／長榮提供

2021亞太航空公司協會(AAPA)第65屆年會今以線上視訊方式舉行，由該協會與長榮航空共同主辦。長榮說，響應對於氣候變遷的重視，於今天會議上揭示達成「2050年淨零碳排放」的決心。

長榮說，該次年會由長榮航空總經理孫嘉明擔任主席，會議中除了討論重啟旅遊協議及航空業有序復甦議題外，同時也呼應全球對於氣候行動的共識，重申航空業於2050年達成淨零碳排放的目標，致力追求永續發展。

長榮說，近日於英國舉辦的第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)中，各國領袖出席針對不同的氣候議題取得共識，並討論如何實現減排溫室氣體，達成淨零碳排放的目標；國際航空運輸協會(IATA)於10月初舉辦的第 77 屆年會中，也達成全球航空運輸業於2050年實現淨零碳排放的決議。

孫嘉明說，航空產業支撐全球3.5兆美元的全球經貿活動及提供了8800萬工作機會，致力於減少碳排放以追求永續發展，極需要各國政府支持永續航空燃油使用，投入替代能源研究及相關生產設施的建置，以及航空業者共同採用國際民航組織(ICAO)的標準和建議措施以確保國際航空業碳抵換及減量計畫(CORSIA)完整性，一起為緩和地球暖化而努力。

長榮說，多年來積極導入各項節能措施，包括引進高環保效益的777、787機隊；使用電子飛行資料包取代原有的紙本文件、彈性調整機上水量及服務用品裝載、採用新型輕量化行李櫃等措施減少航機重量；並導入新世代飛行計畫系統，依飛行大數據資料庫分析，以精進燃油政策、優化飛行計畫用油。

長榮說，同時也透過航機定期清潔及檢視提升航機整體油耗效能，2020年長榮航空的主要節油措施節省量為13218噸，共計減少41636噸的碳排放。

長榮 碳排放 氣候變遷

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