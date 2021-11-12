2022國旅大爆發 台南休閒農遊搶進台中

看準疫後國旅商機及明年將有8個3天以上連假，台南市政府觀光旅遊局繼台北國際旅展舉辦農遊團客遊程說明會後，今續前進台中行銷特色休閒農業，分為山、海、牧線的主題旅遊行程讓人眼睛一亮。

台南市政府主秘盧振義偕同親子旅遊部落客左豪，及台南鴨莊休閒農場、大坑休閒農場、走馬瀨農場、吉園休閒農場、七股溪南休閒農業區、龍海號生態之旅、梅嶺揚眉吐氣、乳牛的家、龜丹休閒體驗農園、九品蓮花生態教育園區等在地休農業者們參與旅遊產品推廣說明會，並強調「台南不遠」，希望吸引中部民眾多到台南玩。

盧振義說，中部地區民眾走高速公路南下台南車程大約兩小時，各休農業者地點多半距離交流道30分鐘，無論安排一日好玩、二日暢遊、三日豐富行都非常適合。遊客可以在一天內，體驗上山、下海農家樂遊的多元趣味；隨著四季節氣更替賞花農作，到了秋冬季節，還可享受天然美人湯泉。

他提到，除了分屬山線、海線及平原牧場線主題遊程，各業者在接受觀旅局聘任專業團隊輔導後提升服務團客能力，加上能滿足需求的場地設備和環境資源，台南絕對是公司行號舉辦自強活動、家庭旅遊、學校課外教學、社區聯誼活動最佳首選。