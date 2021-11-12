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環保署土汙基管會成立20年 全台57處事業汙染場址

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
環保署土汙基管會成立滿20年。圖／環保署提供
環保署土汙基管會成立滿20年。圖／環保署提供

環保署土汙基管會成立滿20年，長期推動土壤及地下水地整治與預防，今在台北市中山堂光復廳舉辦20年紀實發表會。

環保署長張子敬表示，未來除了著重預防，讓土地不再被污染，重點更在於開創，民國89年土汙法通過，授權環保署徵收土汙基金進行土水整治，90年土汙基金會因此成立，20年來在整治實務面、法律政策面及科技運用面上不斷創新成長。

首步為有系統調查收汙染農地，一千多公頃農地將於今年底全數完成，未來則將整合農田水利署、環保署督察總隊、水保處一起合作，運用科技，從有系統的監測底泥、灌溉水道及早預防農地再遭汙染，並揪出汙染行為人。

張子敬說，事業汙染場址，全台目前尚有57處，由於難度更高，目前仍在努力中，例如RCA、中石化等案，而「台金」重金屬汙染，由於整治經費龐大，但整筆土地遭列管而無法利用，汙染人無力負擔而整治進度停滯的困境，將拋出合理利用、低利貸款等政策，以尋求突破，展開整治行動。

環保署統計，截至110年10月底，列管受汙染農地場址約1196公頃，其中已完成改善約1108公頃（約93％），為加速國內污染場址改善，已研擬3階段土壤及地下水汙染調查及整治技術認證制度。

第1階段為汙染場址完成整治技術證明，已核發7案，尚有14案審查中；第2階段為有效性整治技術證明，預計於111年開始實施，現正研擬相關執行方式，第3階段為環境技術查證，遵循ISO14034國際標準對技術的表現能力、創新性與環境友善程度作系統性的評價，從土壤及地下水整治技術出發，逐步涵蓋其他環保技術，並透過國際組織互相認證的方式，幫助國內環保技術進入國際市場。

環保署 農地 地下水

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