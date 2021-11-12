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入侵種海蟾蜍南投現蹤  南投林管處擬定策略全力移除

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
國內目前海蟾蜍雖僅在南投草屯發現蹤跡，南投林管處等單位共商擬定緊急移除策略。圖／何俊霖攝、南投林管處提供
國內目前海蟾蜍雖僅在南投草屯發現蹤跡，南投林管處等單位共商擬定緊急移除策略。圖／何俊霖攝、南投林管處提供

名列世界百大入侵種的「海蟾蜍」，先前國內並未發現過野外個體，兩棲類保育志工團隊日前在南投草屯一處菜園內發現後，為避免擴散，7日當晚就由志工團隊、當地國小教師及菜園主人等15人立即移除了27隻。

南投林管處表示，經國立東華大學教授楊懿如與林務局聯繫後，近日已由保育志工及特有生物保育中心人員合作，持續投入人力搜尋，目前已移除個體約50隻。

南投林管處目前已與楊懿如教授、兩棲類保育志工團隊、特有生物保育中心、南投縣政府等擬定緊急移除策略，以目前發現地點做為核心區域，往外劃訂200公尺範圍的網格系統，每一個網格均由志工團隊及保育人員地毯式搜索海蟾蜍蹤跡並移除個體，並將搜尋範圍持續向外擴展至鄰近鄉鎮，以確認海蟾蜍實際擴散程度。

南投林管處指出，海蟾蜍原產於美洲熱帶地區，過去許多國家為了防治甘蔗、香蕉與其他經濟作物的各種不同害蟲，而被引入世界各地。但由於海蟾蜍體型碩大，體長最大可達30公分以上，而且食量驚人，會捕食棲息地內所有能抓到的動物為食，甚至也會吃狗飼料。

另外海蟾蜍的毒腺（耳後腺）大而明顯，從上方看外觀類似三角形凸出物，如果受到挑釁，或是局部受到壓迫，例如捕食者咬住時，就可能從耳後腺噴出毒液，距離甚可超過1公尺遠，對本土野生動物具威脅性，亦可能造成犬貓誤食致死。

楊懿如説，海蟾蜍壽命一般是10年至15年，但人工養殖可達30年，一次產卵少則8000顆，最多可達3萬顆，一旦擴散將造成十分嚴重的影響。

南投林管處呼籲，民眾一旦發現海蟾蜍蹤跡，可至「兩棲類保育志工」臉書社團（https://www.fb.com/groups/froghome/）進行線上通報，或是打1999專線電話通報南投縣政府，協助加快移除速度。

國內目前海蟾蜍雖僅在南投草屯發現蹤跡，南投林管處等單位共商擬定緊急移除策略。圖／何俊霖攝、南投林管處提供
國內目前海蟾蜍雖僅在南投草屯發現蹤跡，南投林管處等單位共商擬定緊急移除策略。圖／何俊霖攝、南投林管處提供
國內目前海蟾蜍雖僅在南投草屯發現蹤跡，南投林管處等單位共商擬定緊急移除策略。圖／何俊霖攝、南投林管處提供
國內目前海蟾蜍雖僅在南投草屯發現蹤跡，南投林管處等單位共商擬定緊急移除策略。圖／何俊霖攝、南投林管處提供

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