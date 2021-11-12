解禁挺醫護！果陀劇場邀醫護賞兩性喜劇《我的大老婆》

中央9月26日宣布藝文演出梅花座解禁，果陀劇場為體恤醫護人員共同堅守防疫陣線，推出讓愛延續挺醫護方案，邀請台南成大醫院及高雄聯合醫院醫護人員，11月13、14日到衛武營欣賞年度大戲《我的大老婆》。高雄聯醫醫護人員說，同仁都很開心，可以看戲紓壓。

果陀劇場營運長葉向華表示，防疫期間醫護人員都非常辛苦，很感謝白衣天使守護著台灣，特別邀請醫護人員走進劇場，一起欣賞果陀兩性喜劇《我的大老婆》，放鬆心情享受戲劇帶來的喜悅。

果陀劇場表示，兩性犀利喜劇《我的大老婆》2021年三度加演，黃金陣容包含三位金鐘帝后曾國城、蕭艾、王琄，攜手實力派演員姚坤君、范乙霏同台飆戲，一同探討兩性婚姻關係與女性價值自我追尋。

劇中以三個大老婆蕭艾、王琄、姚坤君聊天為時間軸，婚姻忠誠、出軌本色為主幹，對白台詞犀利直剖人心，只為「讓男人看懂女人心、讓女人讀懂男人腦」。在現今社會中，為男女共同發聲，面對婚姻困境，提出更多省思選擇與處理方式。

曾國城在劇中挑戰「婚姻負心漢」的角色，在《我的大老婆》中分飾三個丈夫，每回出軌情節皆令人瞠目結舌，曾國城直言如何解剖負心漢共同點是最大的挑戰。他說，每段婚姻中的互動與劈腿的出發點都不相同，如何解剖其中，找到共同點，是這次最大的挑戰。