肺阻塞、新冠肺炎「雙重打擊」 50歲男肺結疤、戴鼻管

根據世界衛生組織（WHO）統計，每10秒就有1人死於肺阻塞（COPD），好發族群為40歲以上男性，危險因子包括菸害、空汙、粉塵、廢氣等。而新冠肺炎肆虐全球，若本身肺阻塞又確診新冠肺炎，對肺部即是「雙重打擊」，肺部幾乎纖維化，醫師提醒，若民眾出現三周以上咳、痰、喘問題，應儘速就醫，且應儘早完整接種新冠疫苗，降低重症死亡機率。

11月17日為世界肺阻塞日，國民健康署攜手台灣胸腔暨重症加護醫學會，舉辦「每年近5000人慢性肺阻塞疾病死亡 立即戒菸 遠離咳、痰、喘」記者會。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台大癌醫中心副院長王鶴健表示，根據統計，國人40歲以上肺阻塞盛行率約6.1%至9.5%，但就診率僅2.1%，仍有許多潛在患者流連在外。

2021年「後疫情時代咳痰喘」調查，針對1112名40歲以上且有暴露於危險因子的民眾，調查結果顯示，有4成高風險族群不認識肺阻塞。而有6成高風險族群曾連續3周出現咳痰喘症狀，當中近5成的人沒有尋求醫療資源，認為症狀沒有影響日常生活、年紀大很正常。

台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務召集人、台大醫院內科加護病房暨呼吸照護中心主任古世基表示，肺阻塞初期較無明顯症狀，容易和一般感冒混淆，但感冒症狀不會持續出現。肺阻塞患者因肺功能較差，戴口罩更容易頭暈、頭痛，更容易「罩」不住。

肺阻塞依照風險、症狀及惡化病史，分為四種族群，GroupA為症狀少、風險低，GroupB症狀多、風險低，GroupC症狀少、風險高，GroupD症狀多、風險高。台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道疾病委員、彰化基督教醫院副院長林慶雄指出，肺部功能一旦損傷，幾乎無法逆轉，且肺阻塞發生重度急性惡化時，兩個月內死亡率高達20％。

古世基表示，一名66歲退休病患，過去為了應酬每天2包菸，菸齡超過20年，退休後出現咳、痰、喘症狀，尤其天氣變化呼吸更急促，運動、生活日常嚴重影響，就醫診斷為肺阻塞合併過敏體質，透過藥物、肺復原運動及戒菸，肺功能獲得改善，運動耐力也提升。

古世基說，若肺阻塞又確診新冠肺炎，等於是「雙重打擊」。他分享，一名50多歲男性個案，本土疫情爆發時確診，他本身肺阻塞輕微，但確診新冠一周後呼吸衰竭，送急診插管進加護病房，經2周治療後拔管，肺部仍結疤、纖維化，即便出院，一活動仍容易掉血氧到85%，低於最低正常值90%，這類患者需門診、肺復原協助復健，也建議家中準備血氧偵測儀，若血氧過低需戴氧氣鼻管，絕不可能恢復到過往狀態。

王鶴健指出，為落實肺阻塞篩檢生活化，鼓勵民眾平時透過「一分鐘登階」進行自我肺功能檢測，若一分鐘無法爬完80階階梯、約四層樓，且合併三周以上咳、痰、喘症狀，可能有肺阻塞風險，建議盡快到醫療院所就醫，安排X光及肺功能檢查。林慶雄說，依照患者風險程度給予整合性照護，以藥物與非藥物治療（如戒菸、營養補充、運動、肺復原運動）雙廣齊下，維持患者肺功能。

古世基表示，以國際統計來說，確診新冠肺炎的危險因子，除了高齡外，排序第一為心血管疾病，第二名則是糖尿病，第三則是慢性呼吸道疾病、肥胖等，呼籲民眾「疫苗一定要打」，可減低重症機率。

一分鐘登階指標：