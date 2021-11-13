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地震避難迷思大解謎！先別急著關瓦斯

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
地震先別急著「往頂樓避難」，「優先打開大門」不一定最安全。 圖片來源/unsplash
地震先別急著「往頂樓避難」，「優先打開大門」不一定最安全。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近半年內「地震」話題的網路聲量表現，帶您了解常見的地震避難六大迷思網路聲量排行。

發生地震時，如何在第一時間正確避難極為重要，然而，許多民眾時常對地震避難方式抱有錯誤迷思，如「優先關閉瓦斯開關？」、「往頂樓避難最安全？」等，究竟哪些錯誤迷思最常見？地震來臨時又該如何應對呢？

地震先別急著「往頂樓避難」 「優先打開大門」不一定最安全

觀察近半年「地震」的相關話題討論，可發現聲量最高的地震迷思是民眾認為發生地震時應「優先關閉瓦斯開關」，然而，有網友對此迷思表示「千萬不能冒險去關火，在大搖晃時，萬一鍋子灑落反而被燙傷更危險」。內政部消防署也特別對此作出回應，表示地震發生時，除非民眾恰好在爐火旁烹煮食物，可順手將火源關閉，否則並不建議民眾在地震當下冒險移動去關閉火源，以免遭掉落物品砸中。

地震避難六大常見迷思，網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
地震避難六大常見迷思，網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而發生地震時「往頂樓避難最安全？」也是常見的迷思之一。根據消防署說明的地震避難原則，在發生地震時「切勿胡亂奔跑」，以免增加自身在移動過程中的風險，並表示，民眾應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在堅固的桌下或是牆角，形成防護屏障，以免被掉落的物品砸傷，待地震搖晃結束後，再避難到空曠處或避難收容所。許多網友也都對此表示「以前都以爲往上跑最安全欸」、「長知識了」。

除此之外，地震發生時是否該「優先打開大門」以及「若在車上，是否下車避難最保險」等迷思，也透過消防署公布的避難原則一一破解。首先，地震發生時，如果害怕家中大門因搖晃變形，而冒險去開門，反而可能被掉落的物品或崩壞的建築體砸傷，因此地震發生當下，民眾應就近找到掩蔽物，盡快避難。而若在開車途中，遇到地震時，民眾也應保持冷靜，緩慢地靠邊停車，並拉上手煞車、打開警示燈，留在車內，等待地震搖晃停止，對此也有網友發文分享「那天地震超搖，好幾台（汽車）都閃警示燈停路邊」，並提醒駕駛都要有正確的觀念。

位於板塊交界處的台灣時常發生大小地震，民眾在發生地震時，切記保持冷靜，並謹記正確的避難準則，以避免憾事發生。

觀看原文→ https://bit.ly/3c4PjYt

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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