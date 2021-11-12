屏基推出失智症劇情VR短片「暗暝」 同理失智症者感受

「晚間10點半，但卻聽到公雞在叫，阿公以為一大早起床煮飯，叫孩子起床了，但孩子已經長大工作...」，屏東基督教醫院透過製作VR劇情短片「暗暝」，運用VR虛實整合特性，搭配360度沉浸式觀賞，帶領民眾走進失智症長輩阿明的日常「視界」，影片在網路平台觀看。

根據2021年全球失智症報告指出，全球5500萬失智症者，有75%的失智症者尚未被察覺確診；據衛福部報告推估，全台尚有45.9%、共13萬9201位的失智症者未經診斷，屏基推估，屏東縣65歲以上老人人口比例，失智症患者約有1萬1289人。

屏基指出，有別於學術研究報告理性數據、醫學專有的症狀名詞，短片「暗暝」以感性思維，探討失智症議題，盼大眾換位思考、同理失智症者感受，讓有疑似症狀的患者家庭願意就診，讓患者及家屬能夠在熟悉的環境中安心生活。

屏東基督教醫院院長林連豐說，影片結合VR科技及腳本劇情設計，讓民眾以第一人稱視角體驗、強化帶入真實感，加深對失智症者的理解。並提供不同的覺察視角，為失智症者、照顧者家庭及社區，找尋更理想的照護模式與社區共生關係。

觀看「暗暝」VR影片後的邱小姐說，影片中描述失智者患者視角，地面上地墊對他們來說看到卻是黑洞幻覺，要如何跨越黑洞，成為他們的難題，「原來失智症患者世界是這樣子的！」更體會他們感受。

2021年下半年7-ELEVEN把愛找回來攜手屏東基督教醫院、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、一粒麥子基金會等四間公益團體，推動「加減新生活-銀齡新生活」公益募款行動。搭上元宇宙（Metaverse）趨勢，希望透過VR實境體驗將公益理念讓民眾更有感。

11到12月在屏東、嘉義、台東與花蓮等地7-ELEVEN門市，邀請民眾至門市現場穿戴VR頭盔裝置，完整體驗觀賞失智症劇情VR短片「暗暝」，由失智症領域專業人員，帶領觀眾影片探討、失智症預防及衛教宣導；舉辦線上分享，號召民眾在臉書公開分享影片貼文，依活動辦法並留言#加一點同理減一點冷漠、#失智友善一起來，即可參加抽獎。