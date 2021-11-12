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機車駕訓補助明年繼續推 交通部：擴大到2萬人受惠
為提升騎乘機車安全，交通部公路總局自2019年起推動「機車考照，先上3天駕訓」補助，今年則擴大辦理將金額從1000元提高到1300元，共補助1萬人，補助到本月30日止。交通部今天證實，由於參與駕訓後車禍發生率降低兩成，明年將再擴大補助到2萬人，並維持補助1300元。
公路總局說，今年民眾參加機車駕訓班考取駕照補助，補助期限至11月30日截止，今年交通部道安會補助名額10000名，各地方政府或團體挹注資源提供7720名補助員額，計17720名，截至11月8日已有16937人報名參訓。
針對明年是否持續補助，公總說，該案係交通部經費補助，明年機車駕訓補助，將會建議交通部持續補助，不過還是要等交通部審核後才確定。
對此，交通部部長王國材說，交通部道安經費今年補助參加機車駕訓每人1300元，共1萬名，地方政府加碼補助5000人（包含桃園市、新竹縣、新北、台北、雲林）。至10月底參加駕訓通過考試，已補助11396人。
王國材說，基於參加機車駕訓後事故發生率降低兩成以上，交通部明年將倍增補助至2萬名，也期待各地方政府持續加碼共襄盛舉，共同降低機車交通傷亡事故。
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