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影／玉山下雪了白茫茫一片！ 氣象局：上午仍可能斷斷續續降雪

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這些時間別睡！改善6個日常習慣 助你一夜好眠

聯合新聞網 / 綜合報導
養成良好的睡眠習慣，就能提升睡眠品質。圖片來源／ingimage
養成良好的睡眠習慣，就能提升睡眠品質。圖片來源／ingimage

現代人常有睡眠的困擾，特別許多人會有在上班上課時昏昏欲睡，躺上床反而怎麼樣也睡不著的毛病。日本職能治療師菅原洋平就指出，這些都是因為現代人養成了不好的習慣所導致，他在媒體「PRESIDENT Online」上撰文分析，有六種容易犯下，需要極力避免的睡眠習慣。

習慣一：小睡片刻30分鐘以內

早上工作時因為集中注意力，容易讓人口乾舌燥，如果不稍加休息，那麼睡意就會在下午一口氣出現，所以可以先稍做休息。不過如果睡太久，可能會擾亂自律神經，因此需要控制時間。

習慣二：通勤下班時別睡

在上班的疲勞下，很多人可能會趁坐車通勤時小睡片刻。然而此時就睡，到了就寢前的時間，體內溫度就可能變得難以下降，結果導致失眠。因此這時比起補眠，不如可以適度做一些活動，像是刻意散步或上下樓梯等等。

習慣三：沒睡意就先別上床

由於大腦會把場所和行動進行連結，因此如果在床上翻來翻去睡不著，那就會加深上床不睡覺的潛意識。而在床上滑手機等等的，會讓情況變得更為嚴重。因此如果在床上15分鐘內沒有睡著，就應該先下床活動，避免腦中植入了錯誤的印象。

習慣四：不在假日補眠

想要提升睡眠品質，就必須養成每天固定睡眠時間的習慣。如果在假日刻意睡久一點補眠，反而容易打亂睡眠週期。如果發現自己在短時間內難以入睡，可以提早10到15分的睡覺時間，累積睡眠的總量。

習慣五：保持腦部低溫下睡眠

想要一夜好眠，就不能讓體內的溫度一直維持在高檔。要使內部體溫下降，可以在洗澡時多沖點熱水，讓身體出現流汗狀況，使得體內熱度隨著汗水一起排出。而在睡前使用3C產品，則會讓體溫上升，是千萬要避免的行為。

習慣六：減少晚上食量

如果在血糖過高的狀況下就寢，也會影響睡眠效率。因此晚上最好空出一段「絕食時間」，等到隔天早上再吃東西。特別是容易讓血糖急速上升的點心類，最好別在晚上時吃。

睡眠

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