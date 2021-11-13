秋冬限定 全台落羽松秘境你都知道了嗎？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「落羽松」話題的網路聲量表現，帶您了解網網友熱議的落羽松觀賞地點相關討論。

每年的11月至隔年2月，是觀賞落羽松的絕佳時節，現在就跟著我們腳步，一起了解網友熱議的10大落羽松景緻，踏遍全台各地的落羽松秘境吧！

落羽松關注度火熱 泰安周邊區域成討論焦點

觀察近一年的「落羽松」相關討論聲量，可以看到網友對於台中「泰安落羽松」關注度最高，其中，最為人熟知的是羽粼落羽松，寬廣的松樹林倒映於湖面，成為秋冬時節最美麗的景色，而在步行約10分鐘距離處的泰安國小，也同樣因為落羽松的美景，成為民眾的討論焦點，網友紛紛留言讚嘆「覺得像置身國外」、「隨手一拍都是浪漫意境照」。

全台落羽松秘境，網友討論聲量排行TOP10。 Social Lab社群實驗室/製圖

關注度位居第二的則是位在雲林虎尾的「青埔落羽松秘境」，由於是前雲林縣縣長張榮味開放給民眾參觀的私人庭園，相較於自然形成的落羽松林，多了些修剪與整理，網友也對於精心設計的花園表示「很有創意」、「小而美」，另外網友最推薦的觀賞時間便是在黃昏時分，搭配夕陽感受秋意與浪漫的氛圍。

討論度第三名的「苗栗三灣落羽松秘境」，風景優美程度絲毫不輸前兩者，不過由於位置靠近山區，交通多依賴開車，許多網友也表示「停車真難」、「塞到爆」，從人潮可見落羽松的魅力。

無論是天然的落羽松景緻，或是人工修剪過的庭院，在台灣想觀賞落羽松，北中南各地都有非常多的選擇，如果心中還沒有賞落羽松的好去處，不妨參考網友熱議的地點，趁著天氣好時，來一趟浪漫的秋冬之旅吧。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》