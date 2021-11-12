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幫陳時中戒菸？國健署長說「若他願意」醫強烈建議「要戒」
衛福部長陳時中遭爆赴私人聚會時，未帶口罩喝酒、唱歌，疑似還在室內抽菸。身為菸害防制法的主管機關國民健康署，近期適逢世界肺阻塞日，攜手台灣胸腔暨重症加護醫學會，今舉辦記者會活動，呼籲國人「立即戒菸，遠離咳痰喘」，署長吳昭軍受訪時表示，若部長願意的話，可以協助部長戒菸，但要不要戒菸「看他」，至於會不會考慮邀部長當戒菸大使，他則說「要問他意見，也不一定要邀他」。
被問及是否協助陳時中戒菸時，吳昭軍說，國健署提供民眾3000多家戒菸服務，當然可以借助一些心理或藥物幫忙。至於有無打算介入協助部長戒菸？他說「他願意的話我們就會，戒菸本來就是這樣，要不要戒菸要看他」，至於是否邀請部長擔任戒菸大使？他說「要問他的意見，戒菸單位也不一定要邀請他」。
台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台大醫院癌醫中心副院長王鶴健說，國內的確有許多像部長一樣的民眾，多半以「靈感」、「舒壓」為說詞來吸菸，會吸進2000、3000種易致癌化學物質，可能造成肺阻塞、肺部損傷、血管阻塞、腦中風等心血管疾病，也會引發糖尿病、腎臟功能不好，不僅肺部是全身性影響。
王鶴健說，台灣戒菸非常便利，有心要戒菸，健保還會幫你出錢，給你兩次戒菸機會。他認為，戒菸若沒有心理準備，成功率很低，為了國家的未來，就醫師的立場當然要鼓勵部長戒菸，維護健康，今日記者會「部長應該也要來」。
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