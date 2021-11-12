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倦怠沒食慾、吃少卻易胖？ 中醫「補捨體流」各有食補良方
健康是現代人非常關心的問題，有時即使沒生什麼大病，也還是會有疲勞、失眠等等的問題纏身。最近日本就有中醫師，以中醫的角度分析，該怎麼靠飲食改善身體狀況。
根據日本媒體「日刊SPA！」報導，開設「藥石花房 幸福藥局」的中醫院長幸井俊高認為，靠著維持身體健康，讓體內環境達成平衡，是讓自然恢復力增加的不二法門，特別是上了年紀的人器官退化，更需要多加留意。因此在中醫裡，認為平常時吃東西與生活習慣就非常重要，基本概念與西醫「頭痛醫頭」的有所區別。
幸井指出，中醫把人分為「補捨流調」四大體質。身體內的必要營養不夠為「補」、體內容易積留過多養分為「捨」、身體循環能力差為「流」、自律神經和內分泌容易失調等為「調」。
幸井分析這四種不同的體質，容易出現以下症狀，並且可以透過攝取什麼飲食改善：
「補」
症狀：食慾不振、吃得少卻容易胖等等
適合食物：蕃薯、番茄、豆腐、波菜、豬肉、深色蔬菜
「捨」
症狀：倦怠感、身體腫脹、便秘、想吐等等
適合食物：蘿蔔、豆芽菜、牛蒡、海藻類、瓜類、夏季蔬菜
「流」
症狀：心情憂鬱、頭有刺痛感等等
適合食物：洋蔥、小白菜、蚵仔、青魚類、香氣良好的蔬菜、海藻類
「調」
症狀：體質冷、頻尿、容易淺眠等等。
適合食物：黑豆、山藥、花椰菜、核桃、栗子、鮭魚、蝦、雞肉
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