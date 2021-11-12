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中華郵政攜農糧署打造「聯合推薦」專區 限時第2件0元

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
聯合推薦專區記者會啟動儀式。圖／中華郵政提供
聯合推薦專區記者會啟動儀式。圖／中華郵政提供

新冠肺炎疫情衝擊國內農產品外銷市場，為協助農民透過電商平台行銷，中華郵政公司與行政院農糧署攜手合作，於「i郵購」網路商城開設「聯合推薦」專區，今起上線開賣，還有超值優惠，民眾可以多加把握。

中華郵政說，今天上午舉辦「農糧署X中華郵政聯合推薦專區」記者會，共同推廣聯合推薦專區，i郵購亦同日上線開賣並推出「紅利5倍送」及「第2件+0元」超值優惠活動，讓民眾可輕鬆購買由農糧署推薦，具品質保證的台灣在地農產品。

中華郵政公司董事長吳宏謀指出，i郵購主打「郵好品味」，品有兩層涵義，第一「品味」，透過郵政綿密據點發掘當地獨特性、故事性、一般大型通路未販售，真正具在地特色的農產品。

第二是「品質」，以郵政長期誠信服務累積的民眾信賴，進一步挑選有檢驗報告、驗證標章、投保產品責任險的安心商品，本活動結合農糧署推薦及郵政運銷協助，發揮一加一大於二的綜效，共同為消費者把關，並讓小農專心生產，活絡地方經濟。

農糧署署長胡忠一表示，台灣豐富多元的農產品在國內、外市場都具有好口碑，近幾年農糧署積極推動農產品產銷履歷及有機驗證，通過驗證面積逐年上升突破。

他說，自去年新冠肺炎疫情爆發，不但影響外銷市場，亦急遽改變消費者購物模式，因此輔導農民調整銷售模式，協助與電商平台接軌。藉由這次與中華郵政合作，在i郵購網路商城共同成立聯合推薦專區，推出通過產銷履歷或有機驗證的水稻、蔬果、雜糧、蜂蜜及花卉等優質農特產品，幫助農民開創多元的銷售管道。

他也說，為加強消費者識別，記者會特別展示中華郵政公司與農糧署「聯合推薦」嚴選標章，邀請店家展示商品，並發放精美小冊供來賓選購。

他說，i郵購網路平台「聯合推薦」專區集結當季鮮果、五穀雜糧、點心零食、香氛保養及植栽花卉等30多間店家及300多項商品，品項多元豐富，自11月12日至12月31日更推出限時促銷活動，購買「第2件+0元」專區商品，即享限量買一送一優惠；購買「紅利5倍送」專區商品，享實付金額5%紅利回饋，以實質回饋，支持在地消費。

聯合推薦專區商品展示。圖／中華郵政提供
聯合推薦專區商品展示。圖／中華郵政提供

農糧署 中華郵政 新冠肺炎

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