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解決乳糖不耐 食品工業研究所開發植物米奶
不少人因乳糖不耐症，喝牛奶就會腹瀉，財團法人食品工業發展研究所開發植物米奶、沖泡穀粉及穀物棒，以及低過敏性的米蛋白機能飲品，更容易消化吸收，可作為民眾高蛋白營養補充劑原料，可解決乳糖不耐問題，同時提升國內稻米消費量。
食品工業研究所執行「稻米全物高值化利用及商品化產製技術研發」計畫，農委會表示，國產稻米品質產量穩定，米蛋白與米糠蛋白皆為低過敏性，適用乳糖不耐症，可作為高蛋白營養補充劑的良好原料來源，這計畫藉由酵素水解，克服米蛋白溶解性差、加工不易等問題，提高米蛋白水溶性及機能性。
農委會表示，這項計畫，已將米蛋白分離技術成功技轉給食品公司，將國產米蛋白加入米餅乾中添加營養，開發成國產米萃取米蛋白製成的休閒產品並成功上市，未來，希望研發的高水溶性米蛋白可作為營養補充劑，提升國產稻米應用，開拓稻米更多元的產銷通路。
農委會95年開始推動「農業法人科專計畫」，至今已補助法人研究機構執行累計共24項計畫，並將研發成果產業化與商品化，平均每件計畫帶動1.96件技術移轉，以及1.13件合作研究，累計促成業界衍生投資逾7.2千萬元。
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